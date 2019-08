Magicsee N5 NOVA, il TV Box Android con Air Mouse e controllo vocale a 36 euro

Se siete alla ricerca di un TV box Android che trasformi il vostro salotto di casa in un vero e proprio centro multimediale, da controllare anche con la voce, ecco l’offerta che fa per voi: Magicsee N5 NOVA è al momento in offerta lampo a 36,36 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Esegue bordo Android 9.0 e monta un processore RK3318 Quad-core 64-bit ARM Cortex A53, affiancato da una GPU Mali-450. Al suo interno ospita anche 4GB di RAM e una memoria integrata da 64GB, espandibile tramite scheda MicroSD fino a 64 GB. Naturalmente, l’obiettivo principale di questa box è quello di fornirvi un centro multimediale in cui poter leggere file di ogni tipo. Da questo punto di vista Magicsee N5 NOVA supporta i codec HEVC H.264 e VP9,consentendo quindi di guardare film in 4K senza intoppi.

Tra le particolarità di questo TV Box Android anche il telecomando, che aiuterà a gestire l’intera interfaccia dal divano. Particolare la presenza di un pulsante per la ricerca vocale, così come la possibilità di utilizzarlo come Air Mouse. Si tratta di una funzionalità quasi fondamentale per ogni TV Box Android, perché consentirà di muovere velocemente il cursore all’interno della UI e di sfruttare qualsiasi applicazione, anche quelle ottimizzate per Android e non per il grande schermo della TV.

Magicsee N5 NOVA supporta la connessione WI-FI: 802.11 a / b / g / n / ac, lo standard Bluetooth4., ma gode anche di una porta ethernet RJ45 con velocità fino a 100Mbps. Il prodotto pesa appena 170 grammi e ha dimensioni contenute in 13,40 x 13,40 x 2,50 cm, quindi con possibilità di nasconderlo facilmente sotto o dietro alla TV per poterlo mimetizzare completamente, risultando quasi invisibile. In confezione è incluso, oltre al TV Box, anche il telecomando con AirMouse e controllo vocale, oltre al cavo HDMI per il collegamento. Mancano soltanto le 2 pile AAA non incluse.

In offerta lampo si acquista a 36,36 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.