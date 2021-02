Mai più senza: chiavetta 2-in-1 USB 3.1 e USB Type-C, compatibile con i nuovi MacBook.

In un panorama multi interfaccia la chiavetta EAGET CU20 è una vera manna dal cielo: si tratta di un mini disk drive dotato di memoria flash reversibile che include una doppia interfaccia USB 3.1 e USB Type C.

Grazie a questa doppia anima si tratta dello strumento perfetto per poter trasferire file e dati su dispositivi che integrano interfacce diverse, in particolare per chi ha a che fare con apparecchi non troppo recenti e spesse deve trasferire dati verso smartphone o gadget più moderni.

Diventa così semplice interagire con qualunque tipo di dispositivo dotato di qualsiasi presa USB, senza doversi dotare di adattatori, ma semplicemente “ribaltando” la chiavetta.

Inoltre è un ottimo strumento anche per espandere la memoria si dispositivo che scarseggiano in termini di spazio, tutto ciò con il minimo ingombro, grazie anche si soli 5 grammi di peso complessivo.

Compatibile anche con le più recenti versioni di MacBook e Windows PC, EAGET CU20 è realizzata inoltre con materiale resistente alle cadute da altezze fino a 10 metri ed è anche impermeabile, il che consente di asciugarla e di utilizzarla senza problemi nel caso in cui cada in acqua inaspettatamente o la utilizziate in ambienti umidi.

La EAGET CU20 è disponibile in tre tagli differenti, ecco i link per acquistarla:

