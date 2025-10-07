Festa Prime, gli sconti Manfrotto per l’eccellenza al servizio di fotografi e videomaker

Da oltre cinquant’anni Manfrotto rappresenta un punto di riferimento per chi vive di fotografia e video. L’azienda italiana, conosciuta in tutto il mondo per la qualità e l’affidabilità dei suoi accessori, progetta e realizza soluzioni intelligenti per fotografi, videomaker e content creator che vogliono lavorare sul campo con la massima comodità e versatilità. E in questi giorni sta scontando gran parte del suo catalogo per la Festa delle offerte Prime.

Ogni prodotto nasce da una lunga esperienza artigianale e da una costante ricerca tecnologica, per offrirvi stabilità, leggerezza e controllo in ogni situazione.

Morsetti e mini treppiedi: libertà di scatto ovunque

I morsetti universali e i mini treppiedi Manfrotto sono pensati per chi desidera catturare immagini o video in mobilità, senza rinunciare alla qualità. Compatti e resistenti, questi accessori offrono un appoggio stabile per smartphone, fotocamere mirrorless o action cam. La serie PIXI, ad esempio, è diventata un’icona per i creator che vogliono un supporto da tavolo solido e sempre pronto all’uso.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Treppiedi e monopiedi: precisione e stabilità firmata Manfrotto

Il cuore della produzione Manfrotto sono i treppiedi fotografici e video, disponibili in alluminio o carbonio, con teste a sfera o fluide per movimenti precisi e naturali. Dai modelli da viaggio come i Befree ai più robusti per studio, ogni treppiede è progettato per garantire massima affidabilità e rapidità di posizionamento.

I monopiedi Manfrotto completano l’offerta con soluzioni leggere e maneggevoli, ideali per chi lavora in eventi, reportage o riprese sportive dove serve reattività e stabilità.

Treppiedi

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Monopiedi

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Teste Video

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sacche per treppiede

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Borse, trolley e zaini: protezione e ordine in movimento

Oltre ai supporti, Manfrotto offre una vasta gamma di borse fotografiche, trolley e zaini professionali. Le linee Pro Light, Advanced e Street sono studiate per proteggere reflex, mirrorless e obiettivi durante i viaggi, con comparti imbottiti, accesso rapido e spazi dedicati a laptop e accessori.

Ogni borsa è pensata per un uso quotidiano, con materiali resistenti, tessuti idrorepellenti e design moderno ed ergonomico. A completare il corredo, le sacche imbottite per treppiedi assicurano un trasporto pratico e sicuro.

Borse Fotografiche e custodie

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Trolley

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Zaini e kit da viaggio

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...