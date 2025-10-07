Festa Prime, gli sconti Manfrotto per l’eccellenza al servizio di fotografi e videomaker

Da oltre cinquant’anni Manfrotto rappresenta un punto di riferimento per chi vive di fotografia e video. L’azienda italiana, conosciuta in tutto il mondo per la qualità e l’affidabilità dei suoi accessori, progetta e realizza soluzioni intelligenti per fotografi, videomaker e content creator che vogliono lavorare sul campo con la massima comodità e versatilità. E in questi giorni sta scontando gran parte del suo catalogo per la Festa delle offerte Prime.
Ogni prodotto nasce da una lunga esperienza artigianale e da una costante ricerca tecnologica, per offrirvi stabilità, leggerezza e controllo in ogni situazione.
Morsetti e mini treppiedi: libertà di scatto ovunque
I morsetti universali e i mini treppiedi Manfrotto sono pensati per chi desidera catturare immagini o video in mobilità, senza rinunciare alla qualità. Compatti e resistenti, questi accessori offrono un appoggio stabile per smartphone, fotocamere mirrorless o action cam. La serie PIXI, ad esempio, è diventata un’icona per i creator che vogliono un supporto da tavolo solido e sempre pronto all’uso.
Treppiedi e monopiedi: precisione e stabilità firmata Manfrotto
Il cuore della produzione Manfrotto sono i treppiedi fotografici e video, disponibili in alluminio o carbonio, con teste a sfera o fluide per movimenti precisi e naturali. Dai modelli da viaggio come i Befree ai più robusti per studio, ogni treppiede è progettato per garantire massima affidabilità e rapidità di posizionamento.
I monopiedi Manfrotto completano l’offerta con soluzioni leggere e maneggevoli, ideali per chi lavora in eventi, reportage o riprese sportive dove serve reattività e stabilità.
Borse, trolley e zaini: protezione e ordine in movimento
Oltre ai supporti, Manfrotto offre una vasta gamma di borse fotografiche, trolley e zaini professionali. Le linee Pro Light, Advanced e Street sono studiate per proteggere reflex, mirrorless e obiettivi durante i viaggi, con comparti imbottiti, accesso rapido e spazi dedicati a laptop e accessori.
Ogni borsa è pensata per un uso quotidiano, con materiali resistenti, tessuti idrorepellenti e design moderno ed ergonomico. A completare il corredo, le sacche imbottite per treppiedi assicurano un trasporto pratico e sicuro.