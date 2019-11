Mantenete il Mac veloce e sgombero da file inutili con MacBooster 7 per soli 2,5 dollari

MacBooster 7 al 96% di sconto. Si tratta di una delle migliori applicazioni per ripulire il Mac che Macitynet ha avuto modo di recensire in passato: rinviandovi al nostro test per avere maggiori informazioni e dare un’occhiata alle nostre impressioni, qui ci limitiamo a sottolineare che è un’app che permette di velocizzare e ripulire il Mac in pochi e semplici click, ad esempio permettendo di effettuare scansioni veloci e di correggere eventuali minacce al volo.

Il software, oltre a proteggere e rimuovere virus e malware, integra una sezione dedicata alla pulizia del computer: denominata per l’appunto Pulizia Sistema, con un click permette di effettuare una scansione di tutto il computer in pochi minuti rintracciando tutti quei file potenzialmente inutili che appesantiscono e rallentano l’utilizzo della macchina.

Log di sistema, cestino, file inutili generali e di applicazioni, eseguibili e collegamenti sono soltanto un esempio delle categorie di file che il software prenderà in esame, rintraccerà e consentirà di eliminare con un click. Alla fine della scansione il software informa dei MB eliminabili, con tanto di pulsante Dettagli per visualizzare tutti i file che saranno rimossi ed offrendo la possibilità, nel caso lo si volesse, di scegliere cosa effettivamente cancellare e cosa no.

L’applicativo, però, non si limita a questo. Di seguito in sintesi trovate raccolti i compiti principali:

Analizza lo stato del Mac e fornisce uno sguardo sui servizi e le parti da ottimizzare

Ripulisce il sistema operativo da file inutili e pesanti come download, cache, file di log, file di linguaggi inutili ecc. ecc.

Analizza il sistema operativo a caccia di applicazioni o pericoli e cookies perniciosi

Migliora le prestazioni riparando i permessi e le cache di terze parti

Obbliga le app a rilasciare la memoria occupata ma non in uso

Ottimizza le procedure di avvio della macchina

Disinstalla totalmente le applicazioni, file nascosti inclusi

Cancella i duplicati in maniera intelligente, anche su supporti esterni

Trova file pesanti come i .dmg e offre la possibilità di cancellarli

Trova le foto duplicate su Foto di Apple e non solo

In poche parole, MacBooster è una utility tutto-in-uno che per molti potrebbe sostituire moltissime applicazioni di bassa qualità e che insieme costeranno più dei MacBooster.

Per acquistare l’abbonamento annuale a soli 2,5 dollari invece che a 59,95 dollari basta sbloccare il bundle pagando una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di soli 3 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo programma con BundleHunt spenderete complessivamente 6 dollari invece di 70 ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

Ad esempio tra i migliori software attualmente in promozione trovate PDF Manager Ultimate a 3 dollari invece che a 70, CloudMounter a 2,5 dollari anziché 30, Luminar Flex a 4 dollari invece di 70, Hype 4 a 5 dollari invece di 50, TextSoap a 5 dollari anziché 45, Intego Washing Machine a 2,5 dollari invece di 30, VideoProc a 3,5 dollari anziché 30, l’abbonamento annuale di FastestVPN a 5 dollari anziché 120 e il gioco Civilization Beyond Earth a 10 dollari invece di 60.