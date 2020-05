Mascherina con filtri KN95 (FFP2) intercambiabili: in offerta solo 1 € circa a filtro

Fra le offerte dedicate alle mascherine la più interessante fra le ultime disponibile si chiama kanshouzhe, una mascherina KN95 che utilizzabile attraverso i filtri di ricambio.

Il pacchetto include una mascherina esterna dotata di filtro ai carboni attivi cui si aggiunge anche la possibilità di ricambiare internamente il filtro per mantenere l’efficacia senza dover cambiare tutta la mascherina.

I filtri sono certificati in base allo standard asiatico KN95, equivalenti al nostro FFP2 e permettono di filtrare anche il particolato atmosferico fino al livello PM2.5, efficace dunque anche per i contesti caratterizzati da un elevato inquinamento.

La possibilità però di ricambiare il filtro rende questa soluzione particolarmente economica, considerando soprattutto che si tratta di un filtri KN95: il pacchetto base include una maschera esterna (disponibile in diversi colori) e 20 filtri KN95 di ricambio, il tutto venduto al prezzo di 24.48 euro, praticamente al prezzo di poco superiore ad 1 euro per filtro, una delle offerte migliori.

È possibile anche acquistare separatamente i filtri di ricambio, ad un prezzo di circa 10 euro per un pacchetto da 10 filtri. In situazioni standard il consiglio è quello di cambiare il filtro ogni 3 o 4 giorni; facendo i conti con il pacchetto base mascherina + 20 filtri si può andare avanti per 80 giorni, ma questo dipende anche dalle condizioni ambientali in cui ci si muove.

