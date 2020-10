Mascherina con LED e grafica personalizzabile via app a meno di 12 euro

Incredibile ma vero: la mascherina anti-COVID con LED incorporati esiste, perciò se stavate sognando di comprarla, ora lo potete fare spendendo pochissimo: grazie ad un’offerta lampo la pagate meno di 12 euro.

Si tratta di una mascherina realizzata in stoffa traspirante che, sebbene non garantisca lo stesso livello di protezione della chirurgica, può essere utilizzata come copertura di quest’ultima per aggiungere un tocco di stile al proprio outfit. Sulla facciata frontale sono infatti incorporati dei LED, invisibili quando spenti, ma che permettono di mostrare infinite grafiche, anche animate, con il solo click di un pulsante.

Grazie all’applicazione per smartphone abbinata è infatti possibile disegnare manualmente il messaggio che si intende proiettare tramite la mascherina oppure selezionarne uno di quelli proposti per dare inizio allo spettacolo. Il collegamento Bluetooth tra smartphone e mascherina infatti assicura che su quest’ultima venga inviata instantaneamente la grafica selezionata, accendendo i LED in base al disegno scelto.

E’ l’accessorio che mancava a DJ e barman in tempo di coronavirus, certo, ma scegliendo una grafica più sobria può essere anche un valido alleato di chi si allena all’aperto, magari al crepuscolo o all’alba, in quanto permette di aumentare la visibilità della propria persona quando ad esempio si corre a bordo strada. Oppure per la passeggiata notturna con il proprio cane al guinzaglio.

La batteria promette dalle 6 alle 8 ore di autonomia in base alla quantità di LED accesi e la ricarica della batteria integrata, da 450 mAh, si completa in circa due ore. Va segnalata un’ultima particolarità di questa mascherina, che punta al comfort: grazie ad alcuni ganci laterali è possibile regolare la lunghezza degli elastici in modo da non stringere mai eccessivamente intorno alle orecchie, permettendo così di indossarla per più ore consecutive senza mai sentire fastidi.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento si può comprare in offerta lampo su Gearbest al prezzo di soli 11,40 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.