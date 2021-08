Mascherina FFP2 tridimensionale, confezione da 100 a 33,85 euro

Se le scorte di mascherine stanno terminando, approfittate dell’offerta attualmente attiva su una confezione di mascherine di tipo FFP2 che vi permette di comprarle al prezzo unitario di 34 centesimi di euro.

Per quanto riguarda la tipologia, dopo un anno e mezzo di pandemia di coronavirus queste mascherine ormai non hanno più bisogno di presentazione. Sono tra le più protettive attualmente in circolazione, con una traspirabilità tale da permettere un filtraggio pari al 95% sia in entrata che in uscita, riducendo quindi sensibilmente la quantità di virus e batteri che si possono respirare o immettere nell’aria.

Queste mascherine sono anche certificate per impedire il passaggio della polvere e delle particelle classificate dall’Unione Europea con la sigla PM 2.5, ovvero quelle polveri sottili avente dimensioni minori o uguali a 2,5 micron che sono in grado di penetrare negli alveoli polmonari (con eventuale diffusione nel sangue) e che in larga parte traggono origine dalle attività umane, industriali e non. Ad esempio sono i freni degli autoveicoli che, consumandosi, emettono queste particelle, anche se non sono la fonte primaria di inquinamento. Per rendere chiara la portata di questa mascherina, si calcola che per una presenza di PM 2.5 superiore di 10 punti rispetto al massimo consentito vi sia un incremento della probabilità di contrarre il cancro tra il 7% e il 18%.

Rispetto ad altre mascherine FFP2, quelle in promozione oggi vengono chiamate 3D perché presentano una forma diversa dalle solite mascherine di questa categoria: grazie alla particolare forma a “V” sono di fatto più avvolgenti, riuscendo ad aderire perfettamente intorno al viso e massimizzando di conseguenza l’effetto filtrante. Sono lunghe 12 centimetri e sono certificate per funzionare almeno 4 ore, perdendo gradualmente la loro efficacia fino a diventare inutilizzabili dopo 40 ore.

Se siete interessati all’acquisto, la confezione contenente 100 mascherine che normalmente viene venduta a 48,43 euro adesso si compra in offerta lampo a 33,85 euro quindi con uno sconto del 30% sul prezzo di listino che praticamente porta il prezzo della singola mascherina a 34 centesimi di euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.