Mascherina in cotone colorata con filtri FFP2 intercambiabili in sconto a soli 6,54 euro

Se state cercando una mascherina anti-covid che sia bella da vedere ma allo stesso tempo protettiva e funzionale e che abbia un occhio di riguardo anche per l’ambiente, non fatevi sfuggire l’offerta su quella attualmente in promozione a metà prezzo. Per soli 6,54 euro ne comprate infatti una in cotone, disponibile in diverse colorazioni, che non va mai buttata ma semmai lavata per averla sempre fresca e igienizzata. Ma soprattutto, utilizza dei filtri intercambiabili, quindi anziché buttare tutta la mascherina dovrete pensare a smaltire soltanto quelli.

I vantaggi di una soluzione di questo tipo, come dicevamo, sono molteplici. Da una parte infatti si riduce l’impatto ambientale che questo genere di dispositivi in generale ha e che, in questo particolare momento di pandemia, sta avendo anche nel nostro paese. Una mascherina chirurgica, di quelle consigliate dal Ministero della Salute perché protegge gli altri (ma non se stessi) e costa pochissimo (il prezzo è stato calmierato a 50 centesimi di cui, IVA compresa, salgono a 60 centesimi al pezzo), va comunque sostituita dopo poche ore di utilizzo perché perde la sua efficacia. La mascherina in promozione invece si può riutilizzare: vanno sostituiti soltanto i filtri interni al termine dell’utilizzo, che sono chiaramente più piccoli e facili da smaltire.

Ma è ottima anche dal punto di vista della protezione. Si tratta infatti di una mascherina con protezione di grado KN95, etichetta cinese che corrisponde al livello FFP2 europeo. Mentre la capacità filtrante di queste mascherine è pari al 92% sia in entrata che in uscita, quindi in linea teorica non protegge soltanto gli altri ma anche la propria persona, nel confronto, una mascherina chirurgica ha una capacità di filtraggio pari al 95% in uscita e solo del 20% in entrata, quindi protegge un filino meglio gli altri ma pochissimo la persona che la indossa.

Per finire il costo. Se è vero che una mascherina chirurgica costa 60 centesimi IVA compresa, questa in tessuto ne costa 6,54 grazie alla promozione attuale ma i filtri si comprano a pacchi da 10, 30 o 50 pezzi dove il prezzo del singolo filtro, nel pacchetto più conveniente, costa solo 47 centesimi, quindi perfino meno della chirurgica sebbene prometta una protezione complessivamente migliore.

Questa mascherina è inoltre disponibile in diverse colorazioni, il che la rende abbinabile al proprio outfit – visto che purtroppo dovremo indossarle ancora per un bel po’ di tempo – oltre che facile da lavare. Ha anche una valvola laterale che dovrebbe offrire una migliore respirabilità soprattutto nei luoghi poco areati o in generale anche all’aperto, visto che andiamo verso il caldo estivo e una caratteristica di questo tipo non va sottovalutata. Resta da capire se la valvola è protetta dal filtro oppure no: se così non fosse, va tenuto a mente che la protezione in uscita è praticamente inesistente, quindi in caso di positività non si proteggeranno gli altri (motivo per cui in ospedale, per dire, le mascherine con valvola sono ammesse soltanto per i sanitari e non per pazienti e care giver).

Ad ogni modo se siete interessati a questo tipo di soluzione, sappiate che con lo sconto del 56% potete comprare la mascherina – disponibile in diverse colorazioni – a partire da soli 6,54 euro. Il kit comprende la mascherina e due filtri FFP2. Quelli sostitutivi li potete comprare in pacchi da 10 a 7,44 euro (0,75 centesimi a filtro), oppure in kit da 30 a 13,95 euro (solo 47 centesimi a filtro) o in confezione da 50 a 27,90 euro (circa 56 centesimi a filtro). L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.