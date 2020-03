Mascherine di protezione disponibili: Gearbest ne semplifica la ricerca e la vendita

Gearbest continua il suo supporto per l’emergenza coronavirus: dopo la pagina dedicata a tutti i possibili prodotti utili per affrontare la pandemia, l’azienda ha ora allestito una nuova pagina specificatamente dedicata alla vendita di mascherine di protezione.

Nella pagina è possibile visionare diverse tipologie di mascherine caratterizzate da differenti standard di protezione. Si tratta di standard esplicitati con le sigle asiatiche, ma le indicazioni da seguire sono semplici:

le mascherine FFP3 europee equivalgono allo standard asiatico N100 ;

europee equivalgono allo standard asiatico ; le mascherine FFP2 europee equivalgono allo standard asiatico N95 , KN95 o KN94;

europee equivalgono allo standard asiatico , o le mascherine FFP1 equivalgono allo standard asiatico KN90

Sulla pagina dedicata sono disponibili moltissime tipologie di mascherine, con o senza valvola; alcuni dei modelli in vendita su Gearbest sono inoltre segnalati come disponibili nei magazzini europei dell’e-commerce, siti per esempio in Regno Unito, Francia e Germania; il tempo di attesa sarà quindi inferiore rispetto alle mascherine spedite dai magazzini cinesi.

Inoltre sembra che la produzione stia rientrando lentamente nei ranghi ed i prezzi proposti da Gearbest sono relativamente più allineati a quelli che era possibile rintracciare prima dello scoppio dell’epidemia, benchè il costo per i prodotti spediti dall’Europa sia comunque superiore rispetto alla controparte spedita dalla Cina.

La pagina dedicata alle mascherine si raggiunge cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.