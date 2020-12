Mascherine FFP2 a pacchi, per adulti e bambini, a partire da 15 euro

Il Natale si farà a casa ma, se ci sarà bel tempo, una passeggiata post-scorpacciata in famiglia ci sta tutta. In quest’ottica vale la pena fare la scorta di mascherine, di quelle con il più alto livello di protezione che ci si può assicurare, approfittando degli sconti attualmente attivi su Gearbest.

Non so da voi, ma nella città dove vive questo cronista, nonostante le decine di nuovi contagi registrati ogni giorno, c’è chi ancora si ostina ad uscire di casa senza mascherina. Ma questi alla fine sono probabilmente più onesti di quelli che cel’hanno costantemente tirata sotto al mento, o peggio di quelli che ti lasciano col dubbio che forse non han capito come si indossa, perché il naso fa perennemente capolino dal bordino superiore della mascherina.

Per ridurre al minimo le possibilità di contagio da questi geni di quartiere, oltre a stargli abbondantemente alla larga, conviene dotarsi della giusta protezione. Che a questo punto non è più la mascherina chirurgica, quella che protegge gli altri ma non se stessi. Bensì quella di tipo FFP2, che in Cina viene etichettata con la sigla KN95.

Anziché la sola protezione del 20% in entrata e del 95% in uscita della chirurgica, la mascherina FFP2/KN95 protegge al 92% in entrambe le vie, quindi in linea teorica non proteggono soltanto gli altri ma anche chi la indossa. Generalmente il prezzo da pagare è, oltre ad un costo maggiore per unità, quello di una minore traspirabilità, perciò risulterà più difficile respirare al di sotto di queste mascherine (generalmente la respirabilità si riduce del 40-60% in base al tipo di tessuto impiegato per la produzione della mascherina FFP2).

Con l’offerta attuale, ci si portano a casa cinque mascherine FFP2 per poco meno di 5 euro per unità: inserendo il codice GB-MAKS02 nel carrello il prezzo del kit scende infatti a 24,51 euro.

E visto che le scuole per fortuna restano aperte fino a Natale, si può approfittare anche dello sconto sulle chirurgiche per bambini attualmente attivo grazie ad un’offerta lampo. Il kit da 10 si compra per 15,21 euro ovvero poco più di 1,50 euro al pezzo. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.