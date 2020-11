Mascherine FFP2 al prezzo delle chirurgiche: solo 0,49 euro l’una

Nuovo ribasso di prezzo sulle mascherine protettive in vendita su Gearbest, con sconti per le mascherine KN95 (che ricordiamo essere equivalenti allo standard di protezione europeo FFP2) in vendita ad un prezzo decisamente basso, probabilmente uno dei più bassi di sempre.

Si parte infatti da un costo unitario pari a circa 49 centesimi ad unità, praticamente quanto fissato dallo Stato italiano per la vendita sul mercato delle mascherine chirurgiche che, di contro, offrono solo una buona protezione dell’aria in uscita ma bassissima per quella in entrata.

Nello specifico la capacità di filtraggio della chirurgica è pari al 95% in uscita e del 20% in entrata, mentre le mascherine con grado di protezione KN95 hanno una capacità filtrante pari al 92% sia in entrata che in uscita, quindi in linea teorica non proteggono soltanto gli altri ma anche chi la indossa.

Generalmente il prezzo da pagare è, oltre ad un costo maggiore per unità, quello di una minore traspirabilità, perciò risulterà più difficile respirare al di sotto di queste mascherine (generalmente la respirabilità si riduce del 40-60% in base al tipo di tessuto impiegato per la produzione della mascherina FFP2).

Tuttavia con l’offerta attualmente in corso è possibile acquistare un pacchetto contenente 50 mascherine di tipo KN95 al prezzo di 24,52 euro, per l’appunto quindi 0,49 euro circa per unità, ovvero quel che si spenderebbe per acquistare le mascherine chirurgiche. E’ chiaro quindi che ci troviamo di fronte ad un’occasione imperdibile per acquistare mascherine di questo tipo in quanto risultano più efficaci nella protezione quotidiana.

Come dicevamo la promozione è attualmente attiva su Gearbest