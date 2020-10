Mascherine KN95 a 86 centesimi l’una, l’offerta è da non perdere

La pandemia in corso purtroppo non sembra voler rallentare, e proprio in questi giorni, invece, si paventa la possibilità di nuovi lockdown. Una cosa è certa, è obbligatorio l’uso delle mascherine.

Ed allora, meglio premunirsi, così da non trovarsi impreparati. Ecco le mascherine KN95, a meno di un euro l’una, nei pack da 20 pezzi. Clicca qui per acquistare 20 mascherine a 17,29 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

L’offerta è particolarmente interessante perché permette di acquistare le mascherine a 86 centesimi l’una. L’offerta prevede la possibilità di scegliere quante mascherine KN95 acquistare, con pacchetti che vanno da 1 a 20 unità.

Ricordiamo che lo standard sud coreano KN95 è equivalente all’europeo FFP2, quindi permettono di proteggere massimamente chi le indossa, ovviamente in modo più consistente rispetto alle mascherine chirurgiche.

Nella pagina dell’offerta sarà anche possibile selezionare altri tagli, potendo acquistare le mascherine a pacchi di 10, 20, 50 e 100 pezzi. Al momento, però, considerando l’offerta in corso, il consiglio è quello di selezionare il pack da 20, ed eventualmente acquistarne più pacchi per raggiungere il numero desiderato.

Per scegliere ed acquistare le mascherine basta cliccare su questo link diretto, dove le si pagheranno appena 86 centesimi l’una, per un totale di 17,29 euro grazie al codice sconto J56A78AE959EB000 da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto.

Segnaliamo anche la pagina sulle offerte dedicate alle mascherine può essere visionata seguendo questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.