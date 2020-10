Mascherine natalizie luminose con filtri PM2.5 e controllo vocale in offerta online

Probabilmente tutti ci siamo ormai rassegnati: il natale 2020 sarà un Natale passato con la mascherina. Quale modo migliore per festeggiarlo se non un mascherina natalizia luminosa dotata di controllo vocale?

Non si tratta di tecnologia all’avanguardia ma di un tentativo di rallegrare e illuminare le festività in un periodo che non sarà certo ricordato come il più gioioso di sempre.

La mascherina è realizzata in fibra di poliestere, esternamente è decorata con i classici motivi natalizi fra cui un pupazzo di neve e l’albero di natale, che possono illuminarsi attraverso un filocomando oppure utilizzando anche il controllo vocale.

L’alimentazione è data da una batteria integrata che può essere comodamente caricata anche via USB: con un’ora di ricarica sarà possibile avere fino a 4 ore di illuminazione, abbastanza per farsi notare.

Inoltre la mascherina può essere utilizzata anche con l’aggiunta di filtri PM 2.5, il cui utilizzo garantisce una protezione superiore e che possono essere sostituiti a piacimento.

La mascherina è disponibile in tre diversi colori, bianca, nera e rossa, caratterizzate dalla stessa decorazione natalizia e può essere acquistata al prezzo di circa 12 euro cliccando su questo link diretto.

I filtri possono essere acquistati da questo link oppure da questo link.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.