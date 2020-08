Massaggiatore tascabile Xiaomi, con codice sconto a 77,39 euro

Prendetevi cura del vostro corpo con questo massaggiatore tascabile Xiaomi, per allietarvi in qualsiasi momento della giornata. Al momento si acquista in forte sconto grazie ad un codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistarlo a 77,39 euro.

Adatto per alleviare il dolore muscolare, questo mini massaggiatore portatile di Xiaomi, permette di avere un massaggio in qualsiasi situazione sulle diverse fasce muscolari, grazie ad un sistema di vibrazioni ad alta frequenza. Utile anche, e soprattutto, per combattere l’acido lattico, dopo l’esercizio fisico e prevenirne l’accumulo e il dolore muscolare.

Il massaggiatore propone un corpo sottile, facilmente impugnabile grazie alla forma a pistola, molto leggero se si considerano i 360 grammi di peso, che consentono di portarlo facilmente con sé. Lo si può trasportare facilmente in un piccolo zainetto, o addirittura in tasca.

Al suo interno, ovviamente, un motore brushless incorporato, così da risultare silenzioso, ma massimamente efficace, grazie ad una potenza maggiore rispetto ad un qualsiasi motore con le spazzole.

Anche il motore, così come tutte le altre parti componenti state ottimizzate per ridurre il peso della macchina senza sacrificarne la potenza. Dotato di un motore ultra leggero che offre 3200 rpm ad alta velocità e 490 mN.

E’ fatto in lega di alluminio aerospaziale, che lo rende particolarmente robusto e assicura longevità nel tempo. Anche le componenti interne principali sono rifinite con lega di alluminio.

L’impugnatura è ergonomica, per renderne più comodo l’utilizzo, con una parte in silicone che protegge la periferica e ne rende più facile l’impugnatura.

E’ possibile regolare la velocità del massaggio, mentre a livello di autonomia la batteria da 2500 MAh assicura 90 giorni di durata per un massaggio di 10 minuti al giorno.

Insieme con il massaggiatore, saranno spedite anche quattro testine professionali per un diverso massaggio. Il massaggiatore Xiaomi misura appena 14,05 x 8,20 x 3,80 cm e si acquista a questo indirizzo a 77,39 euro grazie al codice sconto POCKETGUN.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.