Mavic 2 Pro al prezzo più basso su Amazon, 200 euro di sconto

Estate, è tempo di uscire all’aria aperta, di esplorare. E quale migliore compagno di viaggi se non un drone? Per chi fosse interessato, al momento Mavic 2 Pro costa su Amazon 1299 euro, con uno sconto netto di 200 euro rispetto al listino DJI, che invece lo propone a 1499 euro. Si tratta di un drone consumer di fascia alta, che vi consentirà di catturare immagini di altissima qualità.

Mavic 2 Pro è l’attuale top di gamma della linea droni DJI, per quello che riguarda il panorama hobbystico. Si affianca al Mavic 2 Zoom, ma il modello PRO è il primo drone al mondo che integra una fotocamera Hasselblad, per una qualità dell’immagine oltre ogni immaginazione, con prestazioni di luce e colore superiori.

Fra le specifiche tecniche ricordiamo il sensore CMOS da 1 pollice con un profilo colore Dlog-M a 10 bit, e in grado di acquisire scatti aerei da 20 megapixel utilizzando la tecnologia Hasselblad Natural Color Solution (HNCS). L’obiettivo sfrutta un’apertura regolabile da f/2.8-f/11.

Naturalmente, è dotato di gimbal stabilizzato su tre assi, che assicura un’immagine priva di tremolio, sempre stabile, lontana dall’effetto budino di altri droni. Permette di registrare video in 4K, e propone all’utente un sistema di trasmissione video tra drone e telecomando in grado di mostrare l’immagine a 1080 fino a 8 km di distanza, senza alcun lag. E’ la tecnologia più avanzata possibile su un drone consumer di questa fascia di prezzo.

Tantissime le modalità di volo, molte delle quali assistite da GPS: pilotare il Mavic 2 Pro è davvero un gioco da ragazzi, anche per le molteplici funzioni di ritorno automatico, attive anche in caso qualcosa dovesse andare storto durante il volo. Tanti i sensori a bordo anti collisione: insomma, è il drone per tutti, facile da pilotare, in grado di restituire riprese di qualità. Tra i pro anche la sua autonomia, che offre all’utente 31 minuti di volo, in condizione ottimale.

Solitamente costa 1499 euro, ma al momento Amazon lo propone a 1299 euro, con tutte le note garanzie per la restituzione.