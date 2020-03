MECHREVO S1, il notebook da gaming che stavate aspettando in sconto di 200 euro

Sbagliano quanti credono che il gaming sia una questione esclusivamente riservata alle macchine desktop. MECHREVO S1 è il notebook che vi permette di giovare in mobilità, e che non rinuncia naturalmente a specifiche tecniche d’eccezione, ad un prezzo particolarmente competitivo. E’ in offerta flash in sconto di 200 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Dotato di un schermo IPS da 14 pollici, il portatile è alimentato da un processore Intel Core i7-8550U, con uscita HDMI, e scheda video dedicata, NVIDIA GeForce MX150 da 2 GB, che offre ai giocatori una macchina completa per i videogiochi.

Basato naturalmente su sistema operativo Windows 10, ha uno schermo con risoluzione 1920 x 1080 e un processore Core i7-8550U Quad Core a 1.8 GHz, con clock massima fino a 4 GHz. La scheda video dedicata è la NVIDIA GeForce MX150 da 1405 MHz da 2 GB, mentre la potenza del portatile è coadiuvata anche da una RAM da 8 GB DDR4, per Multitasking Avanzato, espandibile fino a 16 GB.

La capacità di archiviazione di questo MECHREVO S1 è affidata ad un SSD da 256 GB, che fornisce spazio più che sufficiente per archiviare immagini, video, musica e altro ancora.

Non manca una fotocamera anteriore per foto e chat video, anche durante le sessioni videoludiche, con risoluzione 720P. L’autonomia è, invece, gestita da una batteria ai polimeri di litio da 4760 mAh/12,3 V, che assicura diverse ore di gioco senza necessita di ricarica.

Tra le altre caratteristiche, gode di bluetooth 4, di modulo Wi-Fi 802.11 ac, di connettività da 3,5 mm per il jack cuffia, di HDMI per il collegamento a monitor esterni, oltre a godere di una USB-C e una USB full size 3.1.

La tastiera è retroilluminata, così da non dover rinunciare nemmeno alle sessioni videoludiche notturne. Il portatile ha un peso di Prodotto 1,18 kg.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo a 874,20, con uno sconto di 200 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.