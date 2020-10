MECOOL KM1, l’Android TV per trasformare il salotto di casa a 70,17 euro in offerta flash

Se volete trasformare il vostro salotto in un centro multimediale la soluzione ideale potrebbe essere una Android TV. Oggi vi proponiamo MECOOL KM1, una soluzione compatibile con qualsiasi TV, disponibile al su Gearbest in offerta lampo a 70,10 euro.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, al di là delle specifiche di sistema, è importante notare che si tratta di una Android TV, quindi con Chromecast integrato. Al suo interno gode di un processore quad-core Amlogic S905X3 affiancato da GPU Mali-G31 e 4 GB di RAM, con 64 GB di capacità per l’archiviazione dei file. Il sistema operativo è Android nella versione 9.0 Pie, con tecnologia Bluetooth 4.2 per la connettività wireless.

Il telecomando è uno dei pezzi più importanti del set, perché è dotato di un microfono integrato anche per controllare le varie funzioni del televisore tramite comandi vocali: basta schiacciare il relativo pulsante, lanciare il comando (ad esempio “Riproduci…”) e rilasciarlo al termine.

Come spiegato nella scheda prodotto, sono attualmente supportate più di 24 lingue e tra queste l’italiano è già incluso. Inoltre, gode dei pulsanti per il lancio rapido dei servizi di streaming più importanti, come YouTube e Prime Video di Amazon.

Riguardo le prestazioni, supporta fino alla riproduzione dei video in 4K a 3.840 x 2.160 pixel @ 60 fps, tecnologia HDR inclusa. E’ anche possibile trasmettere i contenuti in streaming dallo smartphone o dal tablet direttamente sul TV al quale è collegato questo box TV. In alternativa è presente una presa USB 3.0 alla quale si possono collegare chiavette e hard disk. Per funzionare è sufficiente collegarlo alla TV, alimentarlo e connetterlo alla rete WiFi di casa.

Se siete interessati all’acquisto, MECOOL KM1 è al momento disponibile in offerta lampo su GearBest a 70 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.