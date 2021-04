MECOOL KM2, Android TV 10 4K in offerta con coupon dedicato

Arriva un nuovo dispositivo Android TV sul mercato. Questa volta si tratta del MECOOL KM2, con caratteristiche tecniche al top e supporto a Netflix 4K, YouTube 4K, e Prime Video 4K. Al momento si acquista in sconto a poco più di 70 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistarlo.

Importante notare come MECOOL KM2 è un dispositivo Google Certificato, con a bordo Android TV 10. Questo vuol dire, naturalmente, massimo supporto a tutte le app e piattaforme studiate per Android TV, come Netflix e altre piattaforme video, che beneficeranno della visione alla massima risoluzione, quindi 4K

Supporta Google Assistant tramite pulsante sul telecomando, che tra l’altro gode di pulsanti di avvio rapido per Netflix, YouTube, Prime Video e Play Film. KM2 è quindi un dispositivo che trasforma la TV del salotto in un vero e proprio centro multimediale, con supporto alle piattaforme di streaming fino a [email protected] fps. Il dispositivo supporta 4K HDR, HDR10 e Dolby Audio, oltre a godere del supporto widevine L1 per la visione di Netflix alla massima risoluzione.

Al suo interno una CPU Amlogic S905X2 Quad Core ARM Cortex A53, assistita da una GPU ARM Mail-G31 MP2 e da una memoria DDR4 da 2GB, eMMC 8GB. A livello di connettività propone una HDMI 2.1 con HDCP 2.3, SPDIF ottico, RJ-45 per Ethernet,

USB 2.0 Tipo A e USB 3.0 Tipo A.

Ovviamente, in confezione è presente anche il telecomando per il pieno controllo del TV Box, con tasti dedicati per l’avvio rapido delle app di streaming più popolari, dove non manca neppure il tasto rapido per richiamare l’Assistente Google, e controllare alcune funzioni tramite comando vocale. Ovviamente, gode di Chromecast integrato.

Il piccolo TV box bianco ha dimensioni di 18,00 x 11,00 x 6,50 cm, quindi davvero piccola, con possibilità di posizionarla in qualsiasi tavolo da TV.

Solitamente la periferica costa quasi 100 euro, ma al momento si porta a casa a circa 71 euro con il codice sconto MECOOLKM2. Clicca qui per acquistarla.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.