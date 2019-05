MECOOL KM3, in offerta l’Android TV con ricerca vocale nel telecomando

Se volete trasformare il vostro salotto di casa in un vero centro multimediale, una Android TV Box è certamente l’ideale. Oggi in offerta vi segnaliamo il modello MECOOL KM3, che non solo spicca per il sistema operativo Android 9.0, ma anche per la presenza sul telecomando di un tasto per la ricerca vocale.

Al suo interno propone un processore Amlogic S905X2, Quad core, ARM Cortex-A53, con clock fino a 2.0GHz, affiancato da una GPU Mali G31 MP2, con 4GB di RAM DDR4 e 64GB di memoria integrata. Supporta il modulo WiFi dual band 2.4GHz + 5GHz, ma dispone anche di una porta ethernet con velocità fino a 100Mbps.

A livello di caratteristiche non manca di supportare la risoluzione 4K, con supporto alla codifica H.265. E’ compatibile con lo standard bluetooth 4.1 e, a livello di connettività offre anche supporto alle microSD, oltre a porte USB 2.0 e USB 3.0. A livello software si basa su Android TV, quindi ufficiale Google, ovviamente multi lingua, con supporto all’italiano.

Esteticamente pesa appena 130 grammi, e propone il consueto fattore di forma quadrato, con dimensioni davvero contenute, pari a 10.90 x 10.80 x 1.66 cm, così da poter essere posizionato su qualsiasi tavolino, quasi totalmente nascosto alla vista.

Solitamente costa quasi 80 euro, ma al momento è in offerta flash a 65,55 euro. Clicca qui per comprare. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.