Le Offerte Autunno Amazon: memorie di Crucial, Lexar, Samsung, Sandisk, Seagate e WD

Con l’arrivo dell’autunno, tornano le offerte Amazon dedicate alle memorie valide fino alla prima settimana di novembre. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire, soprattutto per chi desidera velocizzare il disco del computer o ha bisogno di ampliarne lo spazio disponibile.

In un periodo storico in cui giorno dopo giorno si accumulano foto da centinaia di megapixel, video in 8K e progetti di lavoro con archivi di dati anche piuttosto pesanti, scegliere il tipo di memoria più adatto alle proprie esigenze può davvero fare la differenza.

Partiamo innanzitutto dal segnalare diverse memorie esterne portatili in promozione che, essendo leggere e compatte, vi permettono di portare con voi intere librerie di contenuti o di effettuare backup al volo. Sono particolarmente utili per chi lavora spesso in mobilità, ma anche per fotografi e videomaker che devono salvare file pesanti o semplicemente per chi vuole copiare tutto il disco del computer principale in modo da non perdere nulla in caso di gusto (a tal proposito, date un’occhiata al nostro metodo di backup con rsync per semplificare il tutto).

Chi invece è alla ricerca di una soluzione specifica per migliorare le prestazioni del computer e ridurre i tempi di accensione allora può orientare la scelta verso le memorie interne a stato solido (SSD) che consentono di velocizzare anche caricamento e trasferimento dati. L’aggiornamento andrebbe valutato anche da chi lavora con software di grafica, montaggio video o gaming, dove la reattività è fondamentale per l’esito desiderato nelle partite.

Diverse poi le chiavette USB e le schede di memoria in promozione, perfette per spostare al volo documenti o espandere la capacità di dispositivi come smartphone, tablet e fotocamere.

Se invece c’è bisogno soltanto di grandi capacità di archiviazione, allora forse i dischi rigidi tradizionali potrebbero bastare, specie se si intende puntare tutto sul risparmio. Queste memorie offrono spazio abbondante per conservare raccolte di foto, video o backup di sistema, garantendo al tempo stesso affidabilità nel lungo periodo.

La promozione

Le offerte resteranno valide fino alla prima settimana di novembre salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

