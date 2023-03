Memorie Samsung in Offerte Primavera tra SSD e microSD

Se volete comprare un disco SSD esterno per il backup dei dati oppure se volete potenziare quello interno del computer, o se vi serve anche soltanto una microSD per aumentare la capacità del cellulare, allora date un’occhiata alle Offerte Primavera di Amazon perché ci sono diverse soluzioni di Samsung in sconto.

Come dicevamo potete comprare memorie di vario genere, principalmente SSD esterni con capacità che vanno da 500 GB fino a 4 TB, in modo da poter quindi scegliere quello che più fa al caso vostro in base al budget che avete a disposizione e alla quantità di spazio di cui avete bisogno.

Dischi di questo genere sono particolarmente utili per una copia di backup dei dati più importanti come documenti, foto e video, ma si possono anche impiegare per il backup automatizzato di Time Machine su Mac, così da avere sempre una copia dell’intero disco da ripristinare in caso di guasto.

C’è anche qualche disco SSD interno che vi consente di aumentare lo spazio del computer ma anche la velocità qualora andaste a sostituire un disco a piatti magnetici, e ci sono anche microSD da 128 GB per poter aggiungere prezioso spazio su smartphone e tablet, ma anche fotocamere digitali e action cam.

Di seguito l’elenco completo di tutte le offerte attualmente attive su Amazon:

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC500S SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Silver In offerta a 79,00 € – invece di 168,79 €

sconto 53% – fino a 9 apr 23

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0T SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 95,90 € – invece di 239,99 €

sconto 60% – fino a 29 mar 23

Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW | Unità a stato solido interna NVMe M.2, PCIe 4.0, 1 TB, controllo termico intelligente – Compatibile con PS5 In offerta a 107,65 € – invece di 240,99 €

sconto 55% – fino a 29 mar 23

Samsung Memorie MZ-77Q2T0BW 870 QVO SSD Interno, 2 TB, SATA, 2.5″ In offerta a 129,00 € – invece di 285,99 €

sconto 55% – fino a 29 mar 23

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE4T0S SSD Esterno Portatile da 4 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Nero In offerta a 349,00 € – invece di 499,99 €

sconto 30% – fino a 29 mar 23

Samsung Memorie Mb-Me128Ka Evo Select Scheda Microsd Da 128 Gb, Uhs-I U3, Fino A 130 Mb/S, Adattatore Sd Incluso, Blu, ?1.5 x 1.1 x 0.1 cm; 0.26 grammi In offerta a 18,79 € – invece di 24,99 €

sconto 25% – fino a 29 mar 23

