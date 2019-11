Mettete la password a specifiche cartelle su Mac con Espionage 3 per soli 4 dollari

Proteggere le cartelle del Mac con una password. Questa la funzione di Espionage 3, un software attualmente in offerta che permette di tenere al sicuro documenti, carte di credito, password ed altri file e dati personali contenuti all’interno di una cartella su OS X.

Sviluppata dalla Tao Effects, questa utility fa una sola cosa, ma in maniera molto elegante: protegge le cartelle del Mac e file che collochiamo in esse. A differenza di altri software del genere, qui non bisogna far altro che trascinare la cartella all’interno di un menu.

E’ possibile proteggere singole cartelle con singole password o avere una sola password per sbloccarle tutte, proteggere quelle contenute in Dropbox ed anche immagini disco.

La protezione è di tipo AES-256 e Scrypt, un sistema di fatto impossibile da scalfire a meno di non essere costretti a cedere la propria password. E’ interessante segnalare che il sistema di protezione di fatto trasforma le cartelle protette in “vuote” per gli utenti sprovvisti di parola chiave.

E’ possibile inserire file irrilevanti al suo interno così da destare ancor meno sospetti, mostrando anche quelli criptati soltanto quando verrà sbloccata la cartella con il software in questione.

Per acquistare l’app a soli 4 dollari invece che a 30 dollari basta sbloccare il bundle pagando una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di soli 3,5 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo programma con BundleHunt spenderete complessivamente 7,5 dollari invece di 30 ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

