MHO-C601, termometro e igrometro insieme in offerta lampo a 6,67 euro

La salubrità dell’aria contribuisce a quella delle persone che la respirano, ecco perché un dispositivo come MHO-C601 è comodo e utile in qualsiasi ambiente. Se volete comprarlo, al momento è in sconto quasi a metà prezzo: lo pagate 6,67 euro.

Si tratta di un dispositivo che è capace di misurare contemporaneamente la temperatura e la percentuale di umidità dell’aria dell’ambiente in cui si trova: incorpora cioè le funzioni di termometro ed igrometro, la cui precisione dei sensori «è di livello svizzero» spiega il produttore.

Si tratta di un piccolo pannellino con uno schermo LCD da 3,5 pollici che risulta perfettamente visibile anche alla luce diretta del sole proprio perché non ha bisogno di una retroilluminazione: per capirci, è realizzato con la stessa tecnologia degli orologi digitali come quelli prodotti da Casio.

La temperatura viene mostrata nella metà superiore dello schermo ed è misurata in gradi centigradi mentre il valore dell’umidità viene mostrato nella seconda metà inferiore dello schermo ed è rappresentata in percentuale. Un’ultima piccola striscia dello schermo è destinata invece a mostrare l’ora corrente, che può essere regolata attraverso i pulsanti posizionati sul retro, insieme ad uno smile che serve per capire a colpo d’occhio se i valori di temperatura ed umidità sono salutari oppure no: nel primo caso viene mostrato lo sguardo allegro stilizzato coi simboli ( ^_^ ) mentre se c’è qualche valore esagerato, in un verso o nell’altro, viene mostrato lo smile ( -︿- ).

Sul retro di questo dispositivo è presente un piccolo cavalletto che permette di appoggiarlo con facilità su qualsiasi superficie piana, scrivanie comprese, ma è anche possibile appenderlo al muro. Per quanto riguarda l’alimentazione, sono necessarie due batterie a bottone di tipo CR2032 (incluse in confezione).

Come dicevamo al momento questo termometro-igrometro è in sconto del 49%: anziché 12,97 euro lo potete comprare per 6,67 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.