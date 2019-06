Xiaomi Mi Band 3 al prezzo più basso: solo 21 euro per poche ore

L’ultima generazione di Mi Band, la Mi Band 3 di Xiaomi, è disponibile a quello che può essere considerato uno dei prezzi più bassi di sempre sempre, solo 21 euro grazie ad un’offerta imperdibile.

In attesa della quarta versione, la Xiaomi Mi Band 3 probabilmente non ha più bisogno di presentazioni ha forme leggermente più arrotondate rispetto al modello precedente, da cui comunque non si discosta completamente sia in termini di design che di funzionalità.

Il bracciale dedicato al fitness propone uno schermo OLED, con risoluzione leggermente più alta rispetto al predecessore, sempre con un pulsante a sfioramento sulla parte più bassa.

Ben conosciuta l’autonomia di quest’eccellente smartband, che permette gli stessi 20 giorni di utilizzo continuo, proprio come il precedente modello. Peraltro, tra le novità più importanti di questa versione c’è anche la resistenza all’acqua, adesso fino a 50 metri, dunque l’ideale anche per i nuotatori.

Si tratta insomma di una versione rifinita e potenziata del modello precedente; chi apprezza la serie non può lasciarsi sfuggire questo gadget e probabilmente questo è momento migliore per approfittare dell’offerta che non è mai stata così bassa. Come dicevamo è possibile acquistare su Gearbest la Mi Band 3 a 21 euro seguendo questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.