Micro SD Xiaomi classe 10 in offerta: adatte per il 4K si parte da appena 8 euro

Xiaomi rilascia sul mercato tre nuove schede di memoria Micro SD, abbandonando così per un attimo i palcoscenici per cui il brand è più noto, quindi smartphone, luci smart, aspirapolvere, videocamere di sicurezza e chi più ne ha più ne metta. Come accessorio per molti di questi ultimi arrivano tre schede di memoria, da tre tagli: 32, 64 e 128 GB. I prezzi sono, come al solito, irrisori. Si parte da 8 euro direttamente a questo indirizzo.

Le schede di memoria, come già accennato, hanno tre diverse capacità: 32, 64 e 128 GB.Si tratta di schede di memoria in grado di registrare e riprodurre video 4K, con una velocità di lettura di fino a 95 MB/s (versione da 32 GB), mentre le versioni da 64GB e 128GB hanno una velocità di lettura di fino a 100 MB/s, in grado di trasferire 3GB di dati in meno di 40 secondi.

Si tratta di schede di memoria che consentono di registrare, come capacità massima, almeno 4 ore di video in formato 4K, dato che raddoppia nel caso in cui si voglia registrare in Full HD.

Le schede di memoria risultano particolarmente resistenti alle alte e basse temperature, godono di buona impermeabilità, e sono anche protette contro la polvere. Queste schede di memoria nascono, naturalmente, per rendere sempre più autonomo l’ecosistema Xiaomi e possono essere utili per numerose camere di sicurezza Ziaomi/Mijia, ma funzionano con smartphone e qualsiasi altro prodotto che possa accogliere una Micro SD.

Le schede di memoria si acquistano direttamente a questo indirizzo, nelle diverse grandezze di memoria. La versione da 32 GB costa appena 8,17 euro, mentre quella da 64 GB costa 10,89 euro e, infine, quella da 128 GB costa appena 16,88 euro.