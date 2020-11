Micro Tracker GPS, tracciate auto, animali e oggetti con GPS a soli 10.3 € in offerta lampo

In offerta a 10,32 euro il micro tracker GPS, in grado di tracciare la posizione per un tempo stimato di circa 4-6 giorni. Potete acquistarlo in super offerta direttamente a questo indirizzo.

E’ fatto integralmente in ABS, e offre la possibilità di funzionamento continuo di circa 4-6 giorni, e offre la possibilità di inserire una MicroSD per le registrazioni. Per la localizzazione si serve anche di una scheda su rete GSM / GPRS, con un tempo di posizionamento di circa 25 secondi.

Grazie all’app su smartphone, sarà possibile registrare suoni e l’audio circostante per circa 180 minuti, con uno stand bye di 12 giorni, tracciare in tempo reale la posizione GPS, e così magari avere sempre sotto mano la posizione della propria autovettura.

Il sistema di aggancio si basa su due potenti magneti, potendo così agganciarlo su una piastra metallica: insomma, un sistema per mettere in sicurezza la propria vettura.

Il funzionamento è assolutamente semplice, anche grazie alla presenza di tre indicatori di luce, che segnalano all’utente l’avvio del tracker, ma anche la batteria scarica. E’ possibile impostare anche impostare l’invio di un SMS quando l’auto supera viene spostata senza permesso, così da poter subito verificare dove si trovi esattamente grazie a Google map.

