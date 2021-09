Microcaricatore USB-C, perfetto per iPhone 12 e iPhone 13 a solo 14,39€ con coupon

Se avete comprato un nuovo iPhone è molto probabile che vi serva anche un nuovo caricabatterie. È qui che vi viene in aiuto Ugreen che oggi offre in sconto a solo 14,39 euro un accessorio perfetto per fare fronte al bisogno di ricaricare in efficienza e velocemente il vostro nuovo telefono.

Gli iPhone oggi, lo sappiamo, vengono forniti con un cavo ma non con un caricabatterie e quello di Ugreen che vi presentiamo in offerta è quel che serve. Si tratta di un dispositivo progettato per ricaricare i dispositivi di nuova generazione al massimo della potenza supportata grazie alla tecnologia Power Delivery, che regola l’erogazione in base al dispositivo collegato per ricaricarlo più velocemente possibile.

La potenza, come dicevamo pari a 20W, è sufficiente per ricaricare a piena potenza tutti gli iPhone di ultime generazione utilizzando un cavo da USB-C a Lightning oppure i nuovi iPad. Una del sue caratteristiche è che è un dispositivo Power Delivery 3, quindi è compatibile con la stessa tecnologia di ricarica supportata da Magsafe. Usato con il caricabatterie magnetico e wireless di Apple ricarica un iPhone alla massima velocità possibile. Al fine di garantire le massime prestazioni del Masagsafe, lo ricordiamo, è richiesta una potenza di almeno 20W.

Una seconda peculiarità sono le dimensioni. Il caricabatterie di Ugreen è piccolissimo: se si esclude il connettore queste sono le sue dimensioni in mm: 42X32X 28. In più pesa solo 44 grammi.

Anker PowerPort III Mini è in vendita su Amazon al prezzo di 16 euro ma se applicate il coupon che trovate integrato nella pagina, lo pagate solo 14,39 euro.

Click qui per comprare