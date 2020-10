Microscopio 1000x con WiFi in offerta lampo a meno di 60 euro

Se volete un microscopio con WiFi, c’è il W01A-Z03003 in offerta a meno di 60 euro. Dal nome poco pratico, questo dispositivo è in grado di effettuare un ingrandimento fino a 1000x, quindi è molto utile per ispezionare da vicino qualsiasi cosa, dagli insetti ai circuiti stampati, oppure per identificare i gioielli o dare uno sguardo ravvicinato alla cute, ai tessuti o a qualsiasi altro materiale si vuol guardare in un modo completamente nuovo.

La particolarità di questo microscopio sta nel fatto che si collega a smartphone e tablet Android oppure ad iPhone e iPad tramite un’app, via WiFi, per mostrare ciò che può inquadrare e ingrandire. Non solo: grazie al sensore da 2 MP incorporato si possono anche scattare foto e registrare video in HD che si possono poi archiviare o inviare facilmente attraverso qualsiasi applicazione di messaggistica, di email, oppure caricare direttamente sui social network.

Incorpora ben 8 luci LED con luminosità regolabile per mostrare con chiarezza anche gli ingrandimenti più minuti e grazie ad una manopola si può mettere a fuoco con estrema facilità. E’ dotato di batteria da 800 mAh ricaricabile tramite microUSB ed è piuttosto compatto (misura appena 13 x 3,5 x 3,5 centimetri e pesa poco più di 200 grammi) tanto da poter essere utilizzato anche “come una penna” per ingrandire una zona specifica di un circuito elettrico per un’indagine più approfondita. In confezione c’è comunque un supporto in metallo per sostenere il microscopio ed utilizzarlo nella maniera più tradizionale.

Se siete interessati ad acquistarlo, come dicevamo al momento si può comprare in offerta lampo su Gearbest per soli 57,75 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.