MIFA X12, le cuffie true wireless sportive che costano solo 19,99 euro su Amazon con coupon

Se le belle giornate, insieme alla fine della quarantena, vi invitano ad uscire all’aperto, per una sana corsa, sarete certamente alla ricerca di un paio di cuffie adatte. Se non avete a disposizione il budget richiesto per le Power Beats di Apple, allora MIFA X12 potrebbe essere la scelta che fa per voi. Si acquistano con uno sconto di 20 euro grazie al coupon MIFAXX12 a soli 19.99 euro.

MIFA X12 sono delle cuffie adatte certamente allo sport, per via di un archetto in silicone che fissano gli auricolari all’orecchio, così da rimanere ben salde, e da non cadere nemmeno durante una corsa. Dispongono anche di un microfono incorporato di alta qualità (con decodifica AAC) e tecnologia di rendering HD lossless che consente una qualità del suono con bassi profondi e alti nitidi.

Si tratta di auricolari con tecnologia Bluetooth V5.0 e riduzione del rumore CVC 8.0, grazie alla quale viene garantita una connessione più stabile e più veloce, e un accoppiamento automatico. Le cuffie supportano Siri, il comando on/off, oltre ad assicurare il controllo musicale tramite la funzione play/pausa, e il controllo del volume.

MIFA X12 offre una qualità del suono stereo HIFI e un design ergonomico e leggero, dunque comode da indossare, anche per sessioni di ascolto medio lunghe. Gli auricolari consentono una riproduzione musicale di circa 30 ore, anche grazie alla custodia di ricarica, che permette di ricaricare gli auricolari per circa 6 volte, tramite un’interfaccia di ricarica rapida di tipo C.

La superficie del guscio delle cuffie e il prodotto in sé sono realizzati in silicone, con un particolare processo di rivestimento anti graffio. Il tutto, naturalmente garantito da 36 mesi di garanzia e 24 ore di servizi post-vendita.

Costano solitamente 39,99 euro su Amazon ma grazie al coupon MIFAXX12 si acquistano con 20 euro di sconto a soli 19.99 euro direttamente a questo indirizzo.