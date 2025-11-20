Black Friday, le migliori 10 offerte di oggi 20 novembre

Seconda tornata di offerte con il nostro meglio del Black Friday 2025 su Amazon: dopo la selezione del mattino, arrivano nuove promozioni su elettrodomestici smart, prodotti per la cura della casa, accessori per auto e piccoli elettrodomestici.

In questa pagina trovate una selezione di nuove 10 offerte attive nel pomeriggio, con link diretti alle schede prodotto e sconti già applicati. Tutti i prezzi sono aggiornati in tempo reale e validi fino a esaurimento scorte o fine giornata.

Apple AirPods 4 a 139,99€

Le Apple AirPods 4 includono cancellazione attiva del rumore e audio spaziale personalizzato, offrendo un ascolto dinamico per musica, chiamate o video. Si abbinano automaticamente a tutti i dispositivi Apple tramite il chip H2. La custodia MagSafe consente ricarica wireless e maggiore autonomia. Disponibili su Amazon a 139€

LG RH90V9LVEN Asciugatrice Smart a 579€

La LG RH90V9LVEN è un’asciugatrice a pompa di calore con capacità da 9kg e classe energetica A+++. Il sensore di umidità regola i cicli automaticamente per evitare consumi eccessivi. Include Wi-Fi integrato per il controllo da app ThinQ, utile per gestire e programmare l’asciugatura a distanza. Lo sportello reversibile e il design frontale la rendono adatta a installazioni in colonna con la lavatrice. Ora disponibile su Amazon a 579€

XIAOMI TV F2 Pro 32″ QLED a 139€

La Xiaomi TV F2 Pro da 32 pollici utilizza pannello QLED per colori più brillanti e contrasto elevato. È una Fire TV Edition con Alexa integrata, compatibile con tutte le principali app di streaming. Ideale per camere da letto o spazi ridotti, supporta anche la visione in HDR. Il telecomando Bluetooth permette il controllo vocale diretto. Disponibile su Amazon a 139€

BISSELL SpotClean ProHeat a 119€

Il BISSELL SpotClean ProHeat è un dispositivo compatto per la pulizia mirata di tappezzeria, tappeti e sedili auto. La tecnologia HeatWave mantiene costante la temperatura dell’acqua per sciogliere meglio le macchie. È dotato di tubo flessibile, serbatoio separato e ugelli specifici per tessuti. Indicato per chi ha animali o bambini. Ora su Amazon a 119€

Dyson V11 Advanced a 379€

L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced raggiunge 200AW di potenza e garantisce fino a 60 minuti di autonomia. Il display digitale mostra la modalità selezionata e la carica residua. È indicato per pulire in profondità sia pavimenti duri sia tappeti. La spazzola motorizzata e il sistema di filtraggio lo rendono adatto anche ad ambienti con animali domestici. Disponibile su Amazon a 379€

COSORI Friggitrice ad Aria 10L TwinFry a 179€

La COSORI TwinFry da 10 litri offre cottura ad aria con doppia resistenza superiore/inferiore e doppio cestello, per preparare pietanze diverse in contemporanea. Include 7 modalità preimpostate, funzione forno e accessori per grigliare o arrostire. È pensata per famiglie o per chi vuole cucinare in modo più sano senza olio. Ora su Amazon a 179€

Cicciobello Bua a 59,92€

Cicciobello Bua è una bambola interattiva che simula sintomi da “raffreddore”, con occhi che si chiudono e guance che si arrossano. I bambini possono prendersi cura di lui usando termometro, ciuccio, biberon e iniezione giocattolo. Pensato per il gioco di ruolo e l’apprendimento empatico nei più piccoli. Disponibile ora su Amazon a 59,92€

Goodyear Calze da Neve Star Gripper a 39,99€

Le Goodyear Star Gripper sono calze da neve omologate EN 16662-1, valide in Italia in alternativa alle catene. Realizzate in tessuto tecnico rinforzato, si montano in pochi minuti e sono compatibili con ABS e ESP. Utili per chi viaggia occasionalmente su strade innevate, con ingombro ridotto nel bagagliaio. Ora su Amazon a 39,99€

Dyson Airwrap Styler a 299€

Il Dyson Airwrap™ è un asciugacapelli multifunzione con accessori intercambiabili per lisciare, arricciare e volumizzare. Utilizza l’effetto Coanda per modellare i capelli senza calore estremo, riducendo i danni da styling. Include accessori per tutte le tipologie di capelli e viene fornito in custodia rigida. Disponibile su Amazon a 299€

Bosch Set 26 Pezzi con Cricchetto a 9,98€

Il set Bosch da 26 pezzi include bit di avvitamento, portabit magnetico e cricchetto manuale, con custodia compatta. Utile per piccoli lavori di manutenzione domestica, montaggio mobili o riparazioni. I componenti sono in acciaio temprato con codifica a colori per un’identificazione rapida. Compatibile con tutti i cacciaviti e trapani standard. Ora in vendita su Amazon a 9,98€

