Black Friday, le migliori 10 offerte di oggi 20 novembre
Black Friday, le migliori 10 offerte di oggi 20 novembre

Black Friday Amazon, la 15 migliori offerte della notte

Seconda tornata di offerte con il nostro meglio del Black Friday 2025 su Amazon: dopo la selezione del mattino, arrivano nuove promozioni su elettrodomestici smart, prodotti per la cura della casa, accessori per auto e piccoli elettrodomestici.

In questa pagina trovate una selezione di nuove 10 offerte attive nel pomeriggio, con link diretti alle schede prodotto e sconti già applicati. Tutti i prezzi sono aggiornati in tempo reale e validi fino a esaurimento scorte o fine giornata.

Apple AirPods 4 a 139,99€

Le Apple AirPods 4 includono cancellazione attiva del rumore e audio spaziale personalizzato, offrendo un ascolto dinamico per musica, chiamate o video. Si abbinano automaticamente a tutti i dispositivi Apple tramite il chip H2. La custodia MagSafe consente ricarica wireless e maggiore autonomia. Disponibili su Amazon a 139€

LG RH90V9LVEN Asciugatrice Smart a 579€

La LG RH90V9LVEN è un’asciugatrice a pompa di calore con capacità da 9kg e classe energetica A+++. Il sensore di umidità regola i cicli automaticamente per evitare consumi eccessivi. Include Wi-Fi integrato per il controllo da app ThinQ, utile per gestire e programmare l’asciugatura a distanza. Lo sportello reversibile e il design frontale la rendono adatta a installazioni in colonna con la lavatrice. Ora disponibile su Amazon a 579€

XIAOMI TV F2 Pro 32″ QLED a 139€

La Xiaomi TV F2 Pro da 32 pollici utilizza pannello QLED per colori più brillanti e contrasto elevato. È una Fire TV Edition con Alexa integrata, compatibile con tutte le principali app di streaming. Ideale per camere da letto o spazi ridotti, supporta anche la visione in HDR. Il telecomando Bluetooth permette il controllo vocale diretto. Disponibile su Amazon a 139€

BISSELL SpotClean ProHeat a 119€

Il BISSELL SpotClean ProHeat è un dispositivo compatto per la pulizia mirata di tappezzeria, tappeti e sedili auto. La tecnologia HeatWave mantiene costante la temperatura dell’acqua per sciogliere meglio le macchie. È dotato di tubo flessibile, serbatoio separato e ugelli specifici per tessuti. Indicato per chi ha animali o bambini. Ora su Amazon a 119€

Dyson V11 Advanced a 379€

L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced raggiunge 200AW di potenza e garantisce fino a 60 minuti di autonomia. Il display digitale mostra la modalità selezionata e la carica residua. È indicato per pulire in profondità sia pavimenti duri sia tappeti. La spazzola motorizzata e il sistema di filtraggio lo rendono adatto anche ad ambienti con animali domestici. Disponibile su Amazon a 379€

COSORI Friggitrice ad Aria 10L TwinFry a 179€

La COSORI TwinFry da 10 litri offre cottura ad aria con doppia resistenza superiore/inferiore e doppio cestello, per preparare pietanze diverse in contemporanea. Include 7 modalità preimpostate, funzione forno e accessori per grigliare o arrostire. È pensata per famiglie o per chi vuole cucinare in modo più sano senza olio. Ora su Amazon a 179€

Cicciobello Bua a 59,92€

Cicciobello Bua è una bambola interattiva che simula sintomi da “raffreddore”, con occhi che si chiudono e guance che si arrossano. I bambini possono prendersi cura di lui usando termometro, ciuccio, biberon e iniezione giocattolo. Pensato per il gioco di ruolo e l’apprendimento empatico nei più piccoli. Disponibile ora su Amazon a 59,92€

Goodyear Calze da Neve Star Gripper a 39,99€

Le Goodyear Star Gripper sono calze da neve omologate EN 16662-1, valide in Italia in alternativa alle catene. Realizzate in tessuto tecnico rinforzato, si montano in pochi minuti e sono compatibili con ABS e ESP. Utili per chi viaggia occasionalmente su strade innevate, con ingombro ridotto nel bagagliaio. Ora su Amazon a 39,99€

Dyson Airwrap Styler a 299€

Il Dyson Airwrap™ è un asciugacapelli multifunzione con accessori intercambiabili per lisciare, arricciare e volumizzare. Utilizza l’effetto Coanda per modellare i capelli senza calore estremo, riducendo i danni da styling. Include accessori per tutte le tipologie di capelli e viene fornito in custodia rigida. Disponibile su Amazon a 299€

Bosch Set 26 Pezzi con Cricchetto a 9,98€

Il set Bosch da 26 pezzi include bit di avvitamento, portabit magnetico e cricchetto manuale, con custodia compatta. Utile per piccoli lavori di manutenzione domestica, montaggio mobili o riparazioni. I componenti sono in acciaio temprato con codifica a colori per un’identificazione rapida. Compatibile con tutti i cacciaviti e trapani standard. Ora in vendita su Amazon a 9,98€

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

