Black Friday, prodotti per la casa anche per regalo scontati e pronta spedizione

In occasione del Natale, Amazon propone in sconto un numero enorme di prodotti per la casa con sconti importanti e di brand famosi.

Qui sotto vi proponiamo una selezione dei più noti, più utili e più richiesti e anche adatti al periodo: accessori da cucina, decorazioni natalizie, sistemi di pulizia, profumazioni e articoli utili per la gestione domestica quotidiana.

Si tratta di articoli molto ben recensiti, scelti per qualità e praticità, ora disponibili con sconti importanti e spesso esclusivi.

Yankee Candle Biscotto di Natale a 18,99€

La Yankee Candle Biscotto di Natale è una candela profumata in giara grande con fragranza dolce e speziata, pensata per ambienti domestici durante il periodo natalizio. Offre una durata fino a 150 ore con cera di alta qualità e stoppino in cotone naturale. Ideale per chi vuole creare un’atmosfera calda e accogliente. Ora disponibile su Amazon a 18,99€

Yankee Candle Magia Natalizia a 19,99€

La Yankee Candle Magia Natalizia combina profumi di bacche rosse, pino e spezie in una giara grande classica. La combustione lenta assicura oltre 120 ore di utilizzo. Perfetta per la stagione invernale, è un’idea regalo utile o un’aggiunta decorativa alla casa. Disponibile ora su Amazon a 22,90€

Yankee Candle Set Regalo 3 Candele a 11,98€

Il set regalo Yankee Candle include 3 mini candele in fragranze assortite natalizie. Ogni candela offre circa 15 ore di combustione, ideale per creare atmosfera in piccole stanze o come idea regalo. Confezione curata e profumazioni festive. Ora disponibile su Amazon a 11,98€

Calendario Avvento Yankee Candle 2025 a 31,49€

Il calendario dell’Avvento Yankee Candle 2025 contiene 24 sorprese profumate tra cui tea light, votive e accessori. Il design natalizio lo rende anche un elemento decorativo per il mese di dicembre. Ottimo per gli amanti delle fragranze o come regalo pre-natalizio. Ora in vendita su Amazon a 31,49€

Foppapedretti Asse da Stiro Assai a 119,99€

L’asse da stiro Foppapedretti Assai offre una struttura pieghevole in legno massiccio con piano regolabile in altezza. Include griglia portabiancheria e supporto per ferro. Grazie alle ruote, è facile da spostare e si chiude in verticale occupando poco spazio. Ora su Amazon a 119,99€

Filtro Acqua BRITA MAXTRA PRO a 28,98€

Il BRITA MAXTRA PRO Pure Performance è un filtro per rubinetto progettato per ridurre calcare, cloro e impurità. Compatibile con tutte le caraffe BRITA MAXTRA+, dura fino a 4 settimane. È una soluzione pratica per migliorare il gusto dell’acqua e prolungare la vita degli elettrodomestici. Disponibile ora su Amazon a 28,98€

Lagostina Ingenio Inox 20 Pezzi a 159,98€

Il set Lagostina Ingenio Inox include pentole e padelle in acciaio inox con manici removibili. I 20 pezzi coprono tutte le esigenze in cucina e sono compatibili con induzione, forno e lavastoviglie. Ideale per ottimizzare spazio e versatilità. Ora su Amazon a 159,98€

Vileda H2PrO Flat Mop a 40,10€

Il Vileda H2PrO Flat Mop è un sistema lavapavimenti con piastra piatta e secchio con doppio scomparto. La tecnologia H2PrO separa acqua pulita e sporca, migliorando l’igiene nella pulizia quotidiana. Il manico telescopico e la testa snodabile facilitano l’uso sotto mobili e angoli. Disponibile su Amazon a 40,10€

Lagostina Irradial Control 5L a 59,99€

La Lagostina Irradial Control è una pentola a pressione da 5 litri in acciaio inox con diametro da 22 cm. Il fondo Irradial garantisce distribuzione uniforme del calore, adatta all’induzione. Dotata di valvola di sicurezza e controllo facile dell’apertura. Ora disponibile su Amazon a 59,99€

Albero di Natale Premium 180cm a 79,90€

L’albero di Natale artificiale Premium da 180 cm offre rami fitti e realistici per una decorazione completa. Facile da montare grazie al sistema ad apertura rapida, è dotato di base stabile e struttura a tre sezioni. Ideale per salotti e soggiorni. Disponibile su Amazon a 79,90€

Bialetti Piattello a Induzione 13cm a 17,99€

Il piattello Bialetti da 13 cm permette di utilizzare caffettiere tradizionali su fornelli a induzione. Compatibile con moka da 1 a 6 tazze, è realizzato in acciaio e alluminio per ottima conduzione termica. Facile da pulire e riporre. Ora su Amazon a 17,99€

Marcato Atlasmotor Macchina Pasta a 84,92€

La Marcato Atlasmotor è una macchina per la pasta con motore elettrico e struttura in acciaio. Permette di preparare tagliatelle, lasagne e sfoglie regolabili fino a 10 spessori. Il motore semplifica l’uso anche su impasti duri, riducendo lo sforzo manuale. Ora disponibile su Amazon a 84,92€

Twinkly Strings 400 LED RGB a 79,70€

Le Twinkly Strings da 400 LED offrono illuminazione smart RGB+Bianco controllabile via app o Alexa. Lunghezza di 32 metri, effetti luminosi personalizzabili e funzione timer. Adatte per interni ed esterni con grado di protezione IP44. Ora disponibili su Amazon a 79,70€

HOMCA Cuscino Cervicale Memory a 42,49€

Il cuscino HOMCA in memory foam ergonomico supporta testa, collo e spalle grazie alla forma 2 in 1 con canale per il braccio. È pensato per chi dorme supino o di lato e aiuta a ridurre tensioni cervicali. Federa traspirante e lavabile inclusa. Ora su Amazon a 42,49€

SodaStream Terra Megapack a 59,90€

Il SodaStream Terra Megapack include gasatore, 2 bottiglie, 2 cilindri CO₂ e sciroppi per bevande frizzanti fatte in casa. Facile da usare, senza elettricità, compatibile con bottiglie PET riutilizzabili. Un’alternativa pratica alle bibite in bottiglia. Disponibile ora su Amazon a 59,98€

