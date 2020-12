Mijia MJXCQ01DY, l’aspirapolvere verticale da 16kPa in offerta lampo a 110 euro

Tra le idee regalo per questo Natale potrebbe esserci una tanto desiderata aspirapolvere verticale. Oggi in offerta vi proponiamo il modello Mijia MJXCQ01DY, che con la massima leggerezza, vi proporrà una potenza di aspirazione davvero al top, da ben 16kPa. Clicca qui per acquistarla in offerta lampo a 110 euro circa.

Gli aspirapolvere verticali, simili a delle vere e proprie scope, sono diventate di particolare interesse quando si parla della pulizia domestica. Questo perché permettono di rimpiazzare il classico aspirapolvere, risultando più leggero e funzionale. E’ molto sottile, e si impugna quasi come se si tenesse in mano una scopa.

Le dimensioni, però, non ingannino, considerando che propone una potenza di aspirazione di 16kPa, quindi in grado di raccogliere polvere e sporcizia senza temere confronti con altri concorrenti dello stesso genere.

della polvere ad alta velocità è introduzione, che produce una potenza forte e grande di aspirazione di 16kPa all’interno della macchina, che consente di succhiare efficacemente tutti i tipi di polvere nella vita quotidiana. Pesa appena 1,54kg dunque molto leggero, così da consentirvi una pulizia profonda di tutta la casa, senza dover fare delle pause, dovute al peso.

La spazzola da terra è progettata per rendere ancor più semplice la pulizia. E’ spessa appena 4 cm e può essere ruotata in modo flessibile; ha una “bocca” da 240 mm, consentendo dunque un’area di aspirazione molto elevata, con un design aperto che consentirà di spazzare detriti più grandi, evitando però di avvolgere i capelli nella spazzola stessa.

Propone un sistema di filtrazione ad alta efficienza, con un filtro per particelle superiori a 0,3μm. Il ciclone separa la polvere e il gas, e poi passa attraverso un sistema di filtro a tre volte, con filtro HEPA ad alta efficienza. Le varie testine si possono adattare per pulire facilmente anche spazi poco accessibili, come porte, finestre, scale, e angoli.

La periferica viene fornita con un gancio a parete per poterla conservare con un clic, così da non occupare spazio in casa. L’aspirapolvere gode di 2 velocità, per una pulizia più rapida o più profonda.

Come già anticipato, pesa poco più di 1,5 kg, e ha misure contenute in 67,20 x 24,70 x 13,00 cm.

Al momento viene proposta in offerta lampo a poco più di 110 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.