Mini aspirapolvere portatile Baseus C2 in super offerta ad un prezzo d’eccezione

Se anche voi avete spesso la scrivania in disordine, questo mini aspirapolvere portatile Baseus C2 potrebbe essere un gadget prezioso per ristabilire un po’ di pulizia sul vostro piano di lavoro.

Il gadget ha una forma ellittica ergonomica ed caratterizzato da dimensioni molto ridotto, pari a circa quelle di una mini lattina di Coca Cola: praticissimo da infilare nello zaino o in una borsa, pronto all’uso.

È dotato di una piccola spazzola da agganciare all’estremità, che faciliterà il potere di aspirazione del motore incorporato e faciliterà la pulizia.

Il mini aspirapolvere integra una batteria da 900mAh che consente un utilizzo di circa 20 minuti, sufficienti per pulire piccoli ambienti o aree limitate: si tratta del dispositivo perfetto per ripulire la propria tastiera, per raccogliere residui di attività di bricolage o i trucioli di una matita temperata.

Una volta aspirata la sporcizia di cui vi vorrete liberare, basterà sganciare il piccolo serbatoio dal corpo principale per svuotarlo rapidamente. Può ovviamente essere ricaricato attraverso il cavo USB incluso nella confezione.

Disponibile nei colori bianco e rosa, il mini aspirapolvere portatile Baseus C2 si acquista in super offerta a soli 30 euro circa cliccando su questo link diretto.

