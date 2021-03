Mini drone KK8 con videocamera 4K in offerta lampo a 36,25 euro

Chiunque voglia usare un drone per filmare e scattare fotografie in aria, senza bisogno di imparare ad utilizzare complicati comandi e con la possibilità di tenerlo in tasca sempre pronto potrebbe approfittare dell’offerta lampo per comprare il KK8 in vendita su Gearbest.

Si tratta di un mini-drone che, quando chiuso, occupa uno spazio di circa 7 x 7 centimetri e 6 di spessore (con le eliche spiegate ne occupa 13 x 13) e con un peso complessivo di 260 grammi. Per imparare ad usarlo – si legge nella scheda di vendita – basta un minuto (età minima consigliata 7 anni) e dentro c’è tutto quel che serve per volare e registrare foto e video in aria. Questo perché dentro ci sono alcuni sensori che permettono di guidare il drone semplicemente inclinando lo smartphone al quale si collega tramite WiFi a 2.4 GHz.

Il drone KK8 in offerta come dicevamo è dotato di una videocamera con vista a 120 gradi che registra video in 4K e il controllo può eventualmente avvenire anche tramite il joypad incluso in dotazione. In questo caso l’app può trasformare il telefono in un monitor che mostra in tempo reale quel che inquadra la videocamera (il telefono può essere sia un iPhone che un dispositivo Android e si aggancia al joypad tramite un supporto costruito ad hoc).

Tra le altre funzioni che ne semplificano l’uso c’è quella dedicata al riconoscimento dei gesti: basta fare il segno di vittoria con due dita per scattare una fotografia, oppure sollevare il pugno in aria per avviare la registrazione video. Sul telecomando c’è invece un pulsante per farlo librare in aria e un secondo bottone per farlo tornare indietro qualora lo si dovesse perdere di vista. I più abili possono anche sfruttare l’app per personalizzare un percorso predefinito segnando i vari punti di svolta, in modo tale da poter registrare un video senza preoccuparsi di controllare il drone col telecomando.

Il drone utilizza anche un sensore per la misurazione della pressione dell’aria che gli consente di monitorare la forza del vento e stabilizzare la ripresa. E’ costruito in plastica ABS e monta una batteria removibile da 800 mAh che promette fino a 15 minuti di volo ininterrotto con una sola carica.

Se volete comprarlo, lo trovate in vendita su Gearbest. Al momento è in offerta lampo a 36,25 euro ovvero con il 31% di sconto rispetto ai 52,84 euro di listino. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.