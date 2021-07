Mini-drone V9 con telecamera 4K in offerta a 29,99 euro

Se volete giocare con un drone, ecco l’occasione: la versione in miniatura chiamata V9 è attualmente promossa in offerta lampo a 29,99 euro.

Si tratta di un mini-drone pieghevole dal peso complessivo di 290 grammi che, da chiuso, occupa un volume pari ad appena 8 x 6 x 3 centimetri mentre con le ali spiegate misura 13 x 13 x 3 centimetri. Incorpora una videocamera frontale con risoluzione 4K capace di registrare a 25 fps con un angolo di campo di 110 gradi, e c’è anche una videocamera secondaria sulla parte inferiore che registra in Full HD e può essere usata per dare un’occhiata a quel che accade direttamente sotto il drone grazie alla vista perpendicolare rispetto al terreno.

Utilizza una batteria removibile e facilmente sostituibile che promette fino a 15 minuti di volo ininterrotto ed è dotato di una serie di funzioni di ultima generazione che ne rendono l’uso particolarmente agevole. Ad esempio, oltre a essere controllato in remoto attraverso il joypad incluso in dotazione (che va alimentato tramite 3 batterie mini-stilo AAA da acquistare separatamente), si può fare tutto direttamente dallo smartphone, al quale si collega tramite WiFi a 2.4 GHz non solo per mostrare la ripresa in tempo reale quando lo si aggancia al joypad ma, come dicevamo, anche per controllarne il volo a distanza attraverso i pulsanti mostrati su schermo, fino ad una distanza di massimo 150 metri.

Tra le altre funzioni più interessanti c’è la possibilità di farlo tornare indietro con la pressione di un tasto, oppure di fargli percorrere una traiettoria ben definita segnando i punti sulla mappa. Si può anche selezionare un soggetto da inseguire automaticamente mantenendolo al centro dell’inquadratura e si può avviare la ripresa video e scattare una fotografia eseguendo semplici gesti con le mani di fronte alla telecamera.

Incorpora due luci LED frontali che ne migliorano la visibilità nei voli al crepuscolo ed è anche piuttosto silenzioso perché utilizza un motore brushless. Costruito interamente in plastica ABS, questo mini-drone V9 normalmente costa 45,28 euro ma al momento, come dicevamo, si può comprare in offerta a 29,99 euro quindi con uno sconto pari al 34%.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.