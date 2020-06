Mini telecamera di videosorveglianza, sicurezza via app a 47 euro

Se volete tenere d’occhio la casa con una telecamera che sia al contempo quasi invisibile e pratica da installare e usare, potete acquistare quella attualmente in vendita a soli 47 euro. Si tratta in tutto e per tutto di una mini telecamera di videosorveglianza, di cui sono per l’appunto peculiari le sue ridotte dimensioni: solo 6 centimetri di diametro per 3 di spessore, sufficienti per far si che la si possa installare con discrezione in qualsiasi ambiente, meglio ancora se parzialmente oscurata da una pianta o un altro piccolo oggetto.

Monta una lente HD da 2 MP accompagnata da un sensore CMOS di Sony e consuma solo 5W, che attinge dal caricatore in dotazione. Collegata alla rete elettrica è infatti in grado di acquisire video in risoluzione Full HD, con ottima visione notturna grazie al sistema ad infrarossi incorporato – è in grado di “vedere” anche con 0,01 lux di illuminazione della stanza, quindi anche al buio quasi totale. E’ dotata di microfono e un piccolo speaker che ne abilita l’audio a due vie, per consentire cioè di comunicare con chi si trova nelle immediate vicinanze della telecamera.

Questa funzione insieme alle altre offerte si controllano attraverso l’app per smartphone abbinata, grazie alla quale si possono ricevere ad esempio anche le notifiche ogni qual volta la telecamera rileva un movimento di fronte a sè. Può registrare continuamente, ventiquattr’ore su ventiquattro, su microSD (massimo 64 GB di capacità) oppure sul cloud. Anche su entrambi contemporaneamente, in modo tale da avere le registrazioni in doppia copia in caso ce ne fosse bisogno.

Questa telecamera si fissa alla parete o al soffitto per mezzo di una staffa inclusa in dotazione. I filmati registrati sono compressi nel formato H.264 e l’angolo di visione, pari a 110 gradi, consente un’ampia veduta senza la necessità di dover orientare l’obiettivo come accade invece con altre soluzioni concorrenti. Eventualmente si può usare anche come baby monitor, ma come dicevamo il suo punto di forza è nelle dimensioni, così ridotte da renderla una perfetta telecamera di videosorveglianza in tutti quegli ambienti dove non si vuol far notare la posizione della ripresa.

Se siete interessati all’acquisto, al momento la potete comprare su Gearbest per soli 47 euro circa. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.