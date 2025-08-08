Mini ventilatore da cintura con torcia incorporata a soli 8 €

Nelle giornate particolarmente calde, quando l’aria inizia a diventare pesante, potete trovare sollievo immediato accendendo il mini ventilatore attualmente in sconto, una soluzione pratica e versatile per affrontare il caldo in ogni situazione, sia durante il lavoro che nelle attività all’aperto.

Potete agganciarlo alla cintura o in alternativa appenderlo al collo grazie al cordino incluso in dotazione, scegliendo così dove indirizzare il flusso d’aria in base all’occasione: per esempio posizionato in basso consente di rinfrescare la schiena, mentre indossato al collo offre un sollievo diretto al viso.

È dotato di una manopola per la regolazione della velocità e può garantire uno spostamento d’aria fino a 14,5 m/s.

Ad alimentarlo c’è una batteria da 12.000 mAh che promette un’autonomia di 12 ore mantenendo ancora il 30% di carica residua, il che lo rende adatto anche a utilizzi prolungati nel corso della giornata. La ricarica completa avviene in circa 2 ore tramite USB-C.

Infine offre anche la funzione di torcia, perciò si rivela utile anche in condizioni di scarsa illuminazione o durante le ore serali offrendo una luce di supporto senza la necessità di portarsi dietro altro.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 8 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.