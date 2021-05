Mini ventilatore stile Dyson in offerta lampo a metà prezzo: 9,39 euro

Non fatevi cogliere di sorpresa dall’estate ormai alle porte: se volete sopravvivere alla calura, mettetevi in tasca un mini-ventilatore come quello attualmente scontato a metà prezzo e quindi acquistabile per 9,39 euro.

Il punto di forza come dicevamo è nelle dimensioni: è lungo 20 centimetri ed ha un diametro di 4 centimetri, perciò si può trasportare facilmente in uno zaino o in una borsetta. Lo stile poi è simile a quello di alcuni ventilatori Dyson, perciò non ci sono pale o altre parti in movimento che alla lunga possono deteriorarsi.

Viene venduto con una base di ricarica progettata per poter sostenere il ventilatore in verticale, in modo da usarlo eventualmente anche su una scrivania o una qualsiasi superficie piana anche se come detto principalmente si utilizzerà impugnandolo con la mano e dirigendo il getto d’aria verso la parte interessata.

Pertanto risulterà particolarmente comodo per rinfrescarsi in strada, magari mentre si attende l’autobus o quando ci si trova in coda alle Poste. Per di più, come dicevamo, utilizza un sistema senza pale quindi oltre ad essere silenzioso perché ci sono meno parti meccaniche rispetto ad un ventilatore tradizionale, è anche sicuro e a prova di bambino, evitando inoltre che una ciocca di capelli possa impigliarsi al suo interno.

Offre tre diverse velocità per far fronte al caldo del momento e al suo interno è presente una batteria che si ricarica tramite presa USB (quindi collegandolo sia ad una presa del computer che, in mobilità, ad un powerbank) e promette fino a 8 ore di autonomia con una carica completa, che si ottiene ricaricandolo a piena potenza per circa 4 ore. Il design è particolarmente elegante e l’impugnatura piuttosto ergonomica, risultando molto comoda da tenere in mano, oltre che facile grazie al peso ridotto.

Questo mini-ventilatore normalmente è in vendita a 18,78 euro ma al momento è attiva un’offerta lampo che lo sconta del 50%, perciò costa 9,39 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.