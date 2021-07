Mini videocamera di sorveglianza Wi-Fi a soli 10€: tutto sotto controllo

Se siete alla ricerca di una piccola videocamera di sorveglianza che svolga il suo lavoro a prezzo contenti, ecco l’offerta per la V380 WiFi HD, in vendita a soli 10 euro.

Si tratta di una piccola videocamera wi-fi HD dalle dimensioni minuscole, in grado di mimetizzarsi facilmente nell’ambiente e di restituire una visuale completa su quanto ripreso.

È dotata di un angolo di visuale di 120° capace di fornire una buona panoramica senza angoli ciechi a distanza massima di 10 metri, con tanto di visione notturna automatica quando cala il buio.

Grazie alla risoluzione HD 1080P è un ottimo strumento per esempio per tenere sotto controllo un bimbo o per monitorare ciò che avviene in casa o in ufficio.

Include anche un altoparlante e un microfono che consentono di comunicare con altre persone direttamente dal dispositivo sfruttando l’immancabile app dedicata da installare su smartphone o tablet.

Una volta impostata la modalità di sorveglianza, sarà possibile ricevere un segnale di allarme direttamente sul telefono una volta rilevato un qualsiasi movimento.

È possibile memorizzare i video registrati su una scheda TF per poi essere caricati sul cloud.

La videocamera V380 WiFi HD si acquista a soli 10 euro cliccando su questo link diretto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.