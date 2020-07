MoesHouse, lo switch Smart per rendere intelligenti tutte la prese in casa

Da MoesHouse lo switch smart che permette di rendere tutta la propria casa un po’ più Smart: in sostanza trasforma qualsiasi presa in smart, così da trasformare in smart tutti i dispositivi e gli elettrodomestici già presenti in casa. Ciascuno switch MoesHouse si acquista al momento in offerta a 7,34 euro direttamente a questo indirizzo.

Lo switch, dunque, mette le ultime tecnologie smart su qualsiasi cavo elettrico. Si tratta di un dispositivo con dimensioni contenute, pari a 8,80 x 3,90 x 2,30 cm, che va semplicemente interposto tra le due estremità dei cavi elettrici, e nascosto dunque all’interno delle varie cassette elettriche. Che siano dell’impianto di casa o di un elettrodomestico non ha importanza, perché funziona con tutto e non necessita di alcuna alimentazione.

Non solo questi switch potranno essere controllato con l’app su smartphone, ma anche con Amazon Alexa o Google Home, integrandosi perfino con la piattaforma di automazione IFTTT, per concatenare diverse azioni smart. In questo modo si potranno accendere o spegnere le luci di casa tramite app o comando vocale, oltre a creare scene per cui l’accensione e spegnimento avverrà in automatico quando si arriva o si lascia l’abitazione, oppure si potrà programmare l’accensione della macchina del caffè al risveglio. Qualsiasi elettrodomestico, così, diverrà smart e connesso.

Si collega alla rete WiFi di casa, ma non elimina il funzionamento tradizionale di qualsiasi interruttore, che dunque continuerà a funzionare regolarmente, per l’accensione o spegnimento manuale. Ovviamente, perché funzioni la parte smart, l’interruttore a muro a cui è collegato dovrà rimanere in posizione “on”.

Questo dispositivo viene venduto anche in confezione singola, al prezzo di 7,34 euro. Naturalmente, il consiglio è quello di acquistarli in massa, per poter trasformare l’intera casa in un’abitazione connessa.

