Momentum True Wireless 2, gli auricolari Sennheiser con ANC e migliore durata della batteria

I primi auricolari true wireless di Sennheiser sono stati, secondo molti, tra i migliori accessori audio dello scorso anno. Non erano mancate critiche, però, soprattutto ai controlli touch e all’autonomia. Un anno dopo, la società tedesca è intervenuta nel tentativo di colmare queste lacune: Momentum True Wireless 2 aggiungono la cancellazione attiva del rumore, (ANC) e migliorano la durata della batteria, mantenendo il prezzo di 299 euro.

L’aggiunta più evidente, come facilmente intuibile, è quella legata all’ANC. Sennheiser afferma che questa nuova funzionalità andrà oltre l’isolamento passivo del rumore offerto dalla prima versione in modo da poter godere di un incredibile suono ad alta fedeltà anche in ambienti rumorosi. Peraltro, presente anche la funzione trasparenza, grazie alla quale sarà possibile ottimizzare la quantità di rumore esterno emessa dall’app Smart Control.

Per le chiamate, l’azienda annuncia di aver dotato gli auricolari di un paio di microfoni, equipaggiati con la “tecnologia avanzata di beamforming” per ridurre il rumore di fondo e concentrarsi al meglio sulla voce.

Sennheiser ha anche apportato modifiche al design. Mentre la custodia di ricarica sembra quasi identica alla precedente, tranne che per la tonalità di grigio, gli auricolari stessi sono più piccoli di 2 mm. L’azienda dichiara che questa modifica contribuirà alla vestibilità e al comfort generale. Tra le caratteristiche che non sono mutate, Momentum True Wireless 2 gode ancora di classificazione IPX4. Ciò dovrebbe proteggere gli auricolari dalla pioggia, ma non da cadute in acqua.

Sennheiser ha anche aumentato la durata della batteria da quattro a sei ore per i due buds, con la custodia di ricarica che può fornire tre cariche complete: ciò significa che la durata complessiva della batteria è più che raddoppiata con 28 ore totali.

Proprio come prima, è possibile regolare l’EQ, personalizzare i controlli touch e altro ancora sfruttando l’app Smart Control. Le Momentum True Wireless 2, inoltre, sono dotate di una funzione di Smart Pause che mette automaticamente in pausa l’ascolto quando gli auricolari vengono rimossi.

Momentum True Wireless 2 saranno disponibili nella colorazione nera ad aprile. C’è anche in cantiere una versione bianca, ma la società afferma che questa versione sarà spedita “in un secondo momento”. L’originale Momentum True Wireless è ora in vendita a 200 euro, indubbiamente un affare per la qualità del suono offerta.