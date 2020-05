Monopattino elettrico e4 in sconto a 235 euro, è ora della mobilità intelligente

E’ il momento migliore per comprare un monopattino elettrico: col bonus covid lo sconto del 60% è un bell’affare e se poi si approfitta delle offerte online, allora l’acquisto diventa imperdibile. Basti pensare che per esempio il monopattino e4 è attualmente promosso a soli 235 euro.

Questo monopattino è dotato di un telaio pieghevole che consente di sollevarlo e trasportarlo con estrema facilità. Immaginate di dover salire sull’autobus o superare una lunga scalinata: vi basterà chiuderlo, una manovra che si esegue in pochi secondi, sollevarlo e oltrepassare l’ostacolo. In tal senso il peso complessivo è di appena 12.5 kg, risultando così nella media di quelli più leggeri attualmente in commercio.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, monta un motore da 250 W in grado di fornire una velocità massima di 30 km/h – la velocità è regolabile: si va da un minimo di 10 km/h ad un massimo di 30, con scalini di 5 in 5 – e che gli consente di spingere anche su superfici con una pendenza massima di 15 gradi.

La batteria incorporata si ricarica completamente in 6 ore e promette un’autonomia media di 20 chilometri complessivi, un dato che chiaramente può variare in base al tipo di terreno, all’inclinazione, alla modalità di accelerazione che si predilige durante la guida (le interruzioni aiutano a preservare energia) e al peso dell’utente che lo cavalca.

A tal proposito, può essere utilizzato da persone che non superano i 100 kg di peso. La stabilità è abbastanza buona: utilizza infatti ruote da 8.5 pollici quindi di poco più grandi dei più tradizionali 8 pollici che possiamo trovare sulla maggior parte dei monopattini concorrenti.

Il sistema frenante è doppio: davanti c’è un sistema elettrico mentre per la ruota posteriore è presente un freno a disco, che promette una frenata più potente e in uno spazio ridotto, molto importante specialmente in manovre di emergenza.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo adesso è il momento migliore per comprarlo: lo trovate infatti su Gearbest in offerta a 235 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Per quanto riguarda invece il bonus mobilità covid attualmente attivo nel nostro paese, vi rimandiamo al nostro approfondimento dove trovate tutte le indicazioni necessarie per poterlo richiedere.