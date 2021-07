Monopattino elettrico per bambini con sella incorporata a 206,64 euro

I monopattini elettrici in commercio, per dimensioni e caratteristiche, possono essere usati da un pubblico adulto, ma chi desidera regalarne uno al proprio bambino adesso ha qualche opzione in più tra cui scegliere. Una di queste è quella attualmente in vendita a 206,64 euro che è pensata proprio per poter essere usata dai 6 anni in su e per un peso non superiore ai 50 chilogrammi.

Si tratta di un monopattino elettrico di dimensioni ridotte rispetto ai modelli tradizionali: quando aperto misura infatti 95 x 74 centimetri e la pedana è larga 15 centimetri. Inoltre ha un motore meno performante: è da 120 Watt e può spingere fino ad una velocità pari a 12 chilometri orari, quindi ben al di sotto dei 25 chilometri orari concessi dalle leggi attualmente vigenti nel nostro paese.

Il telaio è costruito in alluminio e acciaio e per rendere la guida più sicura è stata aggiunta una leva per il freno posteriore sul manubrio, in modo tale da poter arrestare la corsa in qualsiasi momento. La caratteristica che lo rende unico e speciale è il sellino presente in dotazione: volendo si può infatti aggiungere in modo tale da poter essere utilizzato anche stando seduti, rendendo così l’uso più comodo e magari più sicuro per i bambini che si ritrovano così a dover bilanciare il proprio corpo in maniera simile a quanto già potrebbero saper fare con la bicicletta.

Per finire, la base è incorniciata da una striscia LED a tre colori che migliora la visibilità del monopattino anche quando lo si utilizza al crepuscolo oppure lungo le pisce ciclabili di sera, permettendo così agli altri passanti di notarlo e seguirne i movimenti con maggiore facilità.

Chi desidera comprarlo, come dicevamo, lo trova in vendita online a 206,64 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.