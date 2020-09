Mouse, tastiere e accessori Logitech in sconto su Amazon fino al 25 settembre

Avete pochi giorni di tempo per approfittare delle offerte di Logitech su Amazon. Per pochissimo, nello specifico fino a venerdì 25 settembre salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili, potete comprare mouse, tastiere e accessori dell’azienda poc’anzi citata risparmiando fino al 55% sul normale prezzo di listino.

Ci sono diversi prodotti tra cui scegliere, utili sia in casa che in ufficio. Ad esempio per quanto riguarda la produttività trovate diverse tastiere e mouse silenziosi, ottimi per velocizzare il flusso di lavoro senza disturbare chi ci sta intorno. Potete scegliere tra diverse opzioni sia con cavo che completamente wireless, adattando così gli accessori giusti alla vostra postazione in base anche alle macchine che avete a disposizione.

Sono ancora in sconto:

Per chi ama divertirsi o anche solo distrarsi con qualche videogioco al computer trova diversi accessori utili allo scopo, come ad esempio il set con volante da corsa con copertura in pelle e leva del cambio a 6 marce, da adattare ai videogiochi di automobili. Oppure mouse e tastiere appositamente progettati per il gaming, che promettono scorrevolezza e precisione, oltre a tasti personalizzabili per macro e simili.

Potete scegliere tra più di venti prodotti, che abbiamo selezionato tra i migliori sia per qualità che per offerta attualmente in corso. Di seguito la lista:

Logitech Driving Force Leva di Cambio, 6 Marce di Velocità a H, Pomello del Cambio ?in Vera Pelle e Acciaio, Sistema Montaggio Integrato, Compatibile con Volanti da Corsa ?Driving Force G920 e G29 – In offerta a 39,99 – invece di 61,99

Logitech G920 Driving Force Racing Wheel Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, ?Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, Xbox One/PC/Mac – Nero In offerta a 239,99 – invece di 409

Logitech K280e Tastiera USB [Layout Italiano] In offerta a 15,99 – invece di 35,79

Logitech K360 Tastiera Wireless Compatta per Windows, Wireless 2.4 GHz con Ricevitore ?USB Unifying, 12 Tasti F Programmabili, Salva Spazio, Durata Batteria 3 Anni, PC/Laptop, ?Layout Italiano QWERTY In offerta a 29,99 – invece di 39,9

Logitech Keys-To-Go Tastiera Wireless Bluetooth Per iPhone, iPad, Apple TV, Sottile, Leggera, Tasti Scelta Rapida, Layout Italiano ?QWERTY, Nero In offerta a 39,99 – invece di 69,99

Logitech M110 Mouse USB Cablato, Pulsanti Silenziosi, Design Comodo Full-Size, Mouse ?Ambidestro per PC/Mac/Laptop, Blu In offerta a 9,99 – invece di 15,99

Logitech M110 Mouse USB Cablato, Pulsanti Silenziosi, Design Comodo Full-Size, Mouse ?Ambidestro per PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 9,99 – invece di 15,99

Logitech M170 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore Nano USB, Rilevamento Ottico, ?Durata Batteria 12 Mesi, Mouse Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 9,99 – invece di 15,99

Logitech M220 Mouse Wireless, Pulsanti Silenziosi, 1000 DPI, Durata Della Batteria Fino a 18 Mesi, ?Ambidestro, Compatibile con PC/Mac/Laptop, Rosso In offerta a 12,99 – invece di 25,99

Logitech M235 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Ottico 1 ??000 DPI, Lunga Durata Batteria Fino a 12 Mesi, PC/Mac/Laptop, Nero/Grigio In offerta a 16,14 – invece di 24,80

Logitech M90 Mouse USB Cablato, 1000 DPI, Mouse Ambidestro, Compatibile con PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 5,99 – invece di 9,99

Logitech MX Anywhere 2S Mouse Wireless, Multidispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, 4000 DPI su Ogni Superficie, 7 Pulsanti, Ricaricabile, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Blu In offerta a 54,99 – invece di 92,99

Logitech MX Anywhere 2S Mouse Wireless, Multidispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, 4000 DPI su Ogni Superficie, 7 Pulsanti, Ricaricabile, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio In offerta a 54,99 – invece di 92,99

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, ?Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, ?Nero Grafite In offerta a 59,99 – invece di 92,99

Logitech R500 Puntatore Laser per Presentazioni Wireless, 2.4 GHz e Bluetooth, Ricevitore USB, ?Puntatore Laser Rosso, Portata 20 Metri, 3 Pulsanti, PC/Mac/Android/iOS, Nero In offerta a 29,99 – invece di 51,99

Logitech Z150 Altoparlanti Stereo Multimediali Compatti, Ingresso Audio da 3.5 mm, Controlli ?Integrati, Jack Per Cuffie, Presa EU/IT, Computer/Smartphone/Tablet/Lettore Musicale, Nero (Notte) In offerta a 19,99 – invece di 24,99

Logitech Z213 Multimedia Speakers 2.1, Nero/Antracite In offerta a 23,99 – invece di 30,99

Logitech G Saitek Farm Sim Controller, Kit Simulazione Macchine Pesanti con Volante, ?Console di Comando, Pedale Acceleratore/Freno, Raggio Sterzata 900°, 38 Pulsanti, ?USB, PC/Mac, Pacchetto Inglese – In offerta a 197,99 – invece di 258,99

Logitech G Saitek Farm Sim Panel Controller, Pannello di Controllo Laterale ?Macchinari Agricoli Pesanti, 25 Pulsanti Programmabili, Pilota Automatico, Joystick ASSE ?Rotante, Connessione USB, PC/Mac In offerta a 118,99 – invece di 154,99

Logitech G305 Lightspeed Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO, 12000 DPI, Design ?Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria Fino a 250h, Memoria Integrata, ?per PC/Mac/Laptop, ?Bianco In offerta a 41,99 – invece di 61,99

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, per PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 49,99 – invece di 92,99

