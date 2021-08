Mouse Xiaomi elegante e minimale in offerta lampo a 12,40 euro

Se col touchpad del portatile non vi trovate, se dovete cambiare il mouse del vostro computer casalingo o se più semplicemente avete preso un nuovo PC e volete affiancargli un mouse, essenziale ed economico, al momento c’è in offerta lampo quello di Xiaomi a 12,40 euro.

Meno della metà del prezzo consueto per un mouse che a conti fatti mette a disposizione tutto quel che serve per eseguire le operazioni basilari al computer. Non si tratta infatti di un mouse da gaming, dove servono altissima precisione e un maggiore numero di tasti personalizzabili per richiamare singole funzioni in un click, bensì di un mouse per lavorare sui documenti e navigare in rete in tutta comodità.

La forma è molto semplice, minimale ed elegante: la superficie è liscia e le curve sono morbide. Presenta due tasti, il sinistro e il destro, per richiamare le due funzioni principali del cursore, e una rotella per scorrere più facilmente all’interno dei documenti e delle pagine web che si svolgono in verticale. Inoltre il click dei pulsanti è silenzioso, in modo tale da non disturbare chi lavora, legge o studia in prossimità di chi usa questo mouse.

Per quanto riguarda i dati tecnici, lavora su una frequenza a 2.4 GHz e la precisione dei movimenti è di 1.000 DPI (i Dpi indicano di quanti punti (dots) si muove il cursore del mouse sullo schermo del computer quando la periferica viene spostata di un pollice (inch)) e per quanto riguarda la compatibilità si può usare con qualsiasi computer con sistema operativo Windows 7, 8 e 10, coi Mac con macOS 10.8 e successivi e con i computer con Chrome OS.

Se siete interessati all’acquisto, anziché 30,24 euro risparmiate il 59% grazie all’offerta lampo attualmente in corso: il prezzo finale è di 12,40 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.