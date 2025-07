Lavaggio e mappatura intelligente coi robot Narwal in sconto al Prime Day

È da poco partito il Prime Day 2025 di Amazon e con esso si apre un’opportunità interessante per chi è alla ricerca di soluzioni per la pulizia domestica automatizzata. Narwal ad esempio ha annunciato sconti consistenti fino a 400 € su diversi modelli della propria gamma di robot aspirapolvere.

La promozione resterà attiva fino al 13 Luglio e comprende alcuni dei modelli più apprezzati dell’azienda come il Narwal Freo Z Ultra che troverete scontato del 40% e quindi con un prezzo finale di soli 599 €, mentre il Freo Z10 Ultra viene proposto a 949 €, con uno risparmio di 350 € pari cioè al 27% di sconto rispetto al prezzo originale.

Chi preferisce soluzioni più compatte o accessibili può valutare il Freo X Ultra che in questa fase è disponibile a 429 € o il Freo Z10 proposto invece a 649 €, quindi con uno sconto di 250 € sul prezzo di listino. Anche il modello Freo X Plus rientra nella promozione, scendendo a soli 239 €.

Tutti questi modelli scontati durante il Prime Day includono funzionalità pensate per semplificare la manutenzione quotidiana della casa come un sistema di navigazione avanzato con tanto di mappatura intelligente degli spazi e modalità di pulizia personalizzabili.

La buona autonomia, unita alla capacità di aspirazione e lavaggio combinati nei modelli più completi, consente di coprire superfici medio-grandi senza interventi manuali frequenti.

Queste promozioni sono disponibili fino a esaurimento scorte e rappresentano una buona occasione per valutare l’ingresso in un ecosistema di prodotti progettato per offrire praticità e continuità nella gestione domestica. Il periodo limitato rende utile considerare fin da subito le opzioni disponibili, in funzione delle proprie esigenze e del tipo di ambiente da mantenere pulito.

