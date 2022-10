Raddoppiate le batterie di e-bike esplose a New York nel 2022

A New York di media quattro volte a settimana la batteria di una e-bike o e-scooter prende fuoco.

Lo riferisce il sito statunitense NPR spiegando che questo evento si verifica nelle strade ma più frequentemente nella fase di ricarica della batteria a litio, quando si usano caricatori che non sono fatti bene, che non smettono di erogare energia quando la batteria è completamente carica, e continuano a surriscaldare quest’ultima. Il problema si verifica anche quando la sostanza elettrolita altamente infiammabile fuoriesce dalla batteria, aumentando il rischio combustione.

Quando si verifica un problema del genere con le e-bike, queste si trasformano in una sorta di fiamma ossidrica, spiega il Comandante dei vigili del fuoco del dipartimento di New York. “Abbiamo visto incidenti che le persone descrivono come un esplosione, con potenza così elevata in grado di far crollare muri tra camere e appartamenti”.

Questo tipo di incidenti sta diventando sempre più frequente. Nell’ultimo anno i vigili del fuoco di New York hanno indagato su 174 batterie che si sono incendiate, elemento che sta portando il 2022 a segnare il doppio di incidenti di questo tipo rispetto allo scorso anno (104) e quadruplicare il numero rispetto al 2020 (44). Finora, quest’anno sono morte 6 persone per incidenti legati a incendi di e-bike e 93 persone sono rimaste ferite, numeri in aumento rispetto ai 4 morti e 79 incidenti dello scorso anno.