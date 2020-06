Nel codice di iOS 13.5.5 tracce di bundle Apple TV+, Apple Music e altri servizi

Apple sta lavorando a pacchetti di servizi che includono Apple Music, Apple TV+ e altri servizi ancora, in un unico abbonamento. La voce circola da tempo ed è ora corroborata da specifici riferimenti individuati nella beta di iOS 13.5.5.

Con il bundle, Apple potrebbe offrire tutti i suoi servizi digitali ad un prezzo complessivamente inferiore rispetto ai singoli abbonamenti e invogliare gli utenti a rimanere legati di più al suo ecosistema.

Nella beta di iOS 13.5.5 sono stati individuati testi che fanno riferimenti a “offerta bundle” e “sottoscrizione di pacchetti”, elementi che non si trovano nelle precedenti versioni di iOS. I riferimenti in questione si trovano nelle porzioni di codice che riguardano il sistema di gestione dei servizi di Apple come Apple News+, ed è facile immaginare che la Mela abbia in programma di offrire sconti per la combinazione di più servizi.

L’arrivo di offerte di servizi in bundle potrebbe richiedere tempo. Il Financial Times ha riferito che quest’anno Apple ha firmato nuovi accordi per Apple Music ma questi non prevedono il bundle con altri servizi. Nuovi accordi potrebbero essere firmati prima della fine dell’anno e Apple cominciare a offrire i bundle dal prossimo anno.

A riferirlo è il sito 9to5mac ma come già detto indiscrezioni che fanno riferimento a più servizi in bundle, circolano da tempo, con editori e produttori discografici che avrebbero la possiiblità di offrire più contenuti con un singolo abbonamento.

Sommati insieme Apple TV+, News+ e Music costano a un utente 30 dollari al mese ma ancora non emerge una indicazione del possibile prezzo scontato a cui la multinazionale punta per offrire il suo bundle Apple. Questa offerta commerciale di Cupertino è prevista in arrivo nel 2020. Secondo alcuni analisti la società dovrebbe proporre un servizio in abbonamento tutto incluso con hardware, servizi e assistenza che alcuni indicano per comodità come Apple Prime.

