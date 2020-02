Nella beta di iOS 13.4 il ripristino di iPhone e iPad senza passare per il computer?

Nella beta 3 di iOS 13.4 sono state individuate tracce di quella che sembra una modalità di recovering per iPad e iPhone che consentirebbe di ripristinare i dispostivi senza che questi debbano necessariamente essere collegati ad un computer.

A riferirlo è 9to5Mac spiegando che nella beta 3 di iOS 13.4 (release per il momento nelle mani dei solo sviluppatori) sono stati individuati riferimenti a quella che sembra essere una modalità di ripristino “over-the-air” (sfruttando direttamemte una connessione WiFi) per iPhone, iPad, Apple Watch e HomePod, senza bisogno di passare per forza da un computer.

In caso di problemi, è attualmente possibile ripristinare iPhone e iPad da un backup (o da zero, senza ripristinare i dati) collegando i dispositivi al computer con un cavo USB. Il ripristino da computer inizializza il dispositivo e installa la versione più recente di iOS, iPadOS o iPod; dopo aver eseguito il ripristino alle impostazioni di fabbrica, il dispositivo viene riavviato ed è possibile configurare il dispositivo come se fosse nuovo.

Il ripristino da computer potrebbe essere un problema per le persone che non hanno un PC o un Mac; sempre più persone usano ad esempio l’iPad come un vero e proprio computer e Apple potrebbe avere ideato un modo per ripristinare il sistema in caso di problemi, senza bisogno di collegare per forza iPad o iPhone al computer.

Dispositivi come Apple Watch o HomePod‌ non offrono opzioni di ripristino da PC non avendo connettori che consentono di collegarli direttamente al computer, un inconveniente che potrebbe essere risolto con funzionalità di recovering direttamente dai device. Anche i Mac da tempo offrono funzionalità di recovering che permettono di avviare il ripristino da una partizione interna e persino da internet:se il Mac non è in grado di avviarsi dal sistema di recupero integrato nella partizione del disco/unità SSD è possibile avviare macOS Recovery tramite internet; in questo caso, viene visualizzato un globo che gira invece di un logo Apple durante l’avvio.