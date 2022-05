Nella fase acuta della pandemia Apple ha fatto maggior affidamento agli ingegneri della sedi cinesi

Gli ingegneri di Apple che si trovano in Cina hanno avuto un ruolo di maggiore responsabilità durante la fase acuta della pandemia di Covid-19, anche per via di restrizioni nei viaggi e lockdown che impedivano l’invio di ingegneri statunitensi in Cina per vigilare i subappaltatori che si occupano della creazione dei vari prodotti.

A riferirlo è The Wall Street Journal spiegando che dopo questo cambio di rotta Apple fa ora maggiore affidamento ad ingegneri locali, evidenziando l’assegnazione di incarichi che in precedenza erano esclusiva degli americani e la crescente competenza tecnica della forza lavoro cinese, derivante da decenni di attività di Apple e altre aziende straniere che hanno addestrato generazioni di ingegneri e tecnici vari.

Apple a quanto pare ha sfruttato negli ultimi due anni tecnologie come il live streaming per comunicare in remoto con le squadre delle aziende che si occupano di creare nuovi prodotti e capire cosa accade giornalmente nelle fabbriche, sfruttando anche strumenti per la Realtà Aumentata per affrontare problematiche aziendali in strutture di realtà quali Foxconn e Pegatron.

Decisioni chiavi su questioni relative al design dei prodotti rimangono incentrate a Cupertino ma gli ingegneri di Apple – spiega il WSJ – hanno avuto bisogno di viaggiare in Cina molto meno rispetto agli anni passati (grazie anche all’adozione di un sistema di verifica per le linee di produzione con telecamere e software per l’analisi delle immagini che rende possibile effettuare vari controlli in remoto, senza bisogno di essere fisicamente nello stabilimento produttivo).

Nonostante il Covid, negli ultimi due anni Apple non ha smesso di presentare nuovi prodotti, con le consuete cadenze e ad un ritmo relativamente costante. I Mac M1 sono arrivati ​​nei momenti peggiori della pandemia. Con l’eccezione di un leggero ritardo nel 2020 per la commercializzazione dell’iPhone 12, non ci sono stati palesi ritardi per i vari prodotti attesi. Le uniche difficoltà ora riguardano l’accaparramento di semiconduttori, un problema che non riguarda solo Apple ma anche altri big e settori come l’automotive. In occasione della presentazione della trimestrale con i dati fiscali, il CEO di Apple, Tim Cook, ha spiegato che l’azienda da lui guidata «non è immune» alle sfide della catena di approvvigionamento, e anche il CFO Luca Maestri si è soffermato sui vincoli di fornitura legati all’emergenza Covid-19, spiegando che questi potrebbero danneggiare le vendite per un importo compreso tra i 4 e gli 8 miliardi di dollari.

